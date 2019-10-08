Пиво оптом від виробника: ідея для вигідного бізнесу

Продаж пива – безсумнівно, вигідна бізнес-ідея. Попит на пінний напій є завжди, незалежно від пори року. Особливо, якщо це якісний товар, як продукція заводу «Уманьпиво».

Напої компанії відомі по всій Україні. Вони продаються як в магазинах, так і питних закладах, їх часто включають в барну карту різних пабів, кафе і ресторанів. Даний факт явно вказує на вигідну ідею для бізнесу – купувати пиво оптом з метою роздрібного продажу.

Кому цікаво пропозицію

Роздрібний продаж пива – безпрограшна ідея для рентабельного бізнесу. Перепродувати напій на розлив, закупивши оптову партію, можна з більш ніж 100% накруткою. Таким чином, витрати відіб’ються вже буквально протягом перших тижнів зі старту продажів.

Компанія «Уманьпиво» ​​пропонує вигідні умови для оптових покупців і готова до співпраці з партнерами зі всієї країни:

дистриб’юторами алкогольних напоїв;

закладами громадського харчування: барами, кафе, пабами, ресторанами;

магазинами по збуту хмільного продукту на розлив;

роздрібними торговими точками.

Більш того, в кожному випадку розглядаються індивідуальні умови співпраці. Такий підхід обіцяє додаткову вигоду клієнтам.

Продукція компанії відома по всій Україні. Впізнаваність пива на ринку – явний запорука успіху продажів. Адже на популярний товар завжди є попит, а також можна скоротити витрати на рекламу вже відомого напою.

Чим обумовлена ​​затребуваність продукції від «Уманьпиво»? В першу чергу якістю напоїв, а також їх великим асортиментом. Компанія активно працює над задоволенням потреб клієнтів з різними смаковими уподобаннями по відношенню до пива.

Додаткова вигода співпраці з безпосереднім виробником

У «Уманьпиво» ​​також пропонують великий асортимент продукції. Наприклад, тільки кегового пива налічується 9 сортів. І якість продукту відзначено не тільки споживачами, але і незалежними експертами. А 2 найбільш затребуваних сорти – «Вайсбург Біле» та «Жигулівське» – навіть отримали державні нагороди.

На цьому асортимент не закінчується. Щорічно «Уманьпиво» ​​радує своїх споживачів новинками, розширює виробничу лінію і активно завойовує український ринок.

Крім багатого асортименту, високої якості продукції, індивідуального підходу до співпраці, компанія також пропонує своїм клієнтам і партнерам додаткову систему бонусів:

Доставка за 2 дні. Оперативність не тільки забезпечує швидкий підвезення товару, але і дозволяє зберегти пиво максимально свіжим, щоб кінцевий покупець зміг насолодитися оригінальним смаком натурального продукту.

Знижки та додаткові бонуси дистриб’юторам.

Оперативна завантаження автотранспорту (за 1 годину).

Виробничі потужності компанії дозволяють задовольнити запити в будь-якій кількості пива в момент звернення. Таким чином, можна швидко і на вигідних умовах закупити оптову партію напою для роздрібного продажу.