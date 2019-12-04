09:01 | 4.12.2019
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Новини Тернополя 

Переможці міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка на Тернопільщині

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У перший день у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступеня №13 імені Андрія Юркевича відбувся обласний етап ювілейного Х Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Завершили свою роботу члени журі. Шановні методисти, учителі та викладачі, шукайте своїх учнів та студентів у переможцях:
5 клас
Нек Соломія, ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом І ступеня

Найда Аліна, Задарівська І-ІІІ ст. Монастириського району – диплом ІІ ступеня

Цалик Христина, Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецького районної ради – димлом ІІІ ступеня.

6 клас
Панчак Анастасія, Козівська державна українська гімназія ім. В.Герети – диплом І ступеня

Іванюк Ілона, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст.№16 імені В.Левицького – диплом ІІ ступеня

Трач Христина, Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразького району – диплом ІІІ ступеня.

7 клас
Кузь Христина, Заліщицька державна гімназія – диплом І ступеня

Мацюк Ганна, Розтоцька ЗОШ І-ІІ ст. Кременецького району – диплом ІІ ступеня

Бартіш Олена, Тернопільській НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” – диплом ІІІ ступеня.

8 клас
Дзюба Соломія, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№29 з поглибленим вивченням іноземних мов – диплом І ступеня

Кернична Світлана, Костільницька ЗОШ І-ІІ ст. Бучацького району – диплом ІІ ступеня

Солярчик Діана, Бережанська ЗОШ І-ІІІ №1 димлом ІІІ ступеня.

9 клас
Сивак Валерія, Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка – диплом І ступеня

Скула Вікторія, Монастириська ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом ІІ ступеня

Трач Тетяна, Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – диплом ІІІ ступеня.

10 клас
Бондарчук Мар’яна, Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району – диплом І ступеня

Влох Марія, Микулинецька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом ІІ ступеня

Лозіцька Дарія-Василина, Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької районної ради – диплом ІІІ ступеня.

11 клас
Гордій Марія, Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст.Чортківського району – димлом І ступеня

Хмарук Світлана, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 – диплом ІІ ступеня

Плекан Юрій, Осівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Бучацького району – диплом ІІІ ступеня.

ЗПТО
Олійник Ірина,
ДНЗ”Тернопільський ЦПТО” –
диплом І ступеня

Чернявська Вікторія,
ТВПУ сфери послуг та туризму –
диплом ІІ ступеня.

І-ІІ р.а. н.с
Шаровська Олександра,
Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ – диплом І ступеня

Мудрак Олександра,
Гусятинський коледж ТНТУ імені Івана Пулюя – диплом ІІ ступеня

Крамар Ганна, Теребовлянський коледж культури і мистецтв – диплом ІІІ ступеня.

І-ІІ р.а. г.с
Павлина Ірина,
Чортківський гуманітарно-педагонічний коледж імені
Олександра Барвінського –
диплом І ступеня

Капітан Юлія,
Чортківський гуманітарно-педагонічний коледж імені
Олександра Барвінського –
диплом ІІ ступеня.

ІІІ-ІV р.а. г.с
Нестерович Юліана,
ТНПУ ім.В. Гнатюка(ф-т філології і журналістики) –
диплом І ступеня

Полиняк Марія,
ТНПУ ім.В. Гнатюка(ф-т філології і журналістики) –
диплом ІІ ступеня.

ІІІ-ІV р.а.н.с

Салук Андріанна,
Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України – диплом І ступеня

Легка Вікторія,
Тернопільський національний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України –
диплом ІІ ступеня

Полякова Олена, ВП НУБіП “Бережанський агротехнічний інститут – диплом ІІІ ступеня.

Автор: Зоряна Борисюк

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