Переможці міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка на Тернопільщині

У перший день у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступеня №13 імені Андрія Юркевича відбувся обласний етап ювілейного Х Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Завершили свою роботу члени журі. Шановні методисти, учителі та викладачі, шукайте своїх учнів та студентів у переможцях:

5 клас

Нек Соломія, ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом І ступеня

Найда Аліна, Задарівська І-ІІІ ст. Монастириського району – диплом ІІ ступеня Цалик Христина, Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецького районної ради – димлом ІІІ ступеня. 6 клас

Панчак Анастасія, Козівська державна українська гімназія ім. В.Герети – диплом І ступеня Іванюк Ілона, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст.№16 імені В.Левицького – диплом ІІ ступеня Трач Христина, Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразького району – диплом ІІІ ступеня. 7 клас

Кузь Христина, Заліщицька державна гімназія – диплом І ступеня Мацюк Ганна, Розтоцька ЗОШ І-ІІ ст. Кременецького району – диплом ІІ ступеня Бартіш Олена, Тернопільській НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” – диплом ІІІ ступеня. 8 клас

Дзюба Соломія, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст.№29 з поглибленим вивченням іноземних мов – диплом І ступеня Кернична Світлана, Костільницька ЗОШ І-ІІ ст. Бучацького району – диплом ІІ ступеня Солярчик Діана, Бережанська ЗОШ І-ІІІ №1 димлом ІІІ ступеня. 9 клас

Сивак Валерія, Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка – диплом І ступеня Скула Вікторія, Монастириська ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом ІІ ступеня Трач Тетяна, Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – диплом ІІІ ступеня. 10 клас

Бондарчук Мар’яна, Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського району – диплом І ступеня Влох Марія, Микулинецька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. – диплом ІІ ступеня Лозіцька Дарія-Василина, Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької районної ради – диплом ІІІ ступеня. 11 клас

Гордій Марія, Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст.Чортківського району – димлом І ступеня Хмарук Світлана, Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 – диплом ІІ ступеня Плекан Юрій, Осівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Бучацького району – диплом ІІІ ступеня. ЗПТО

Олійник Ірина,

ДНЗ”Тернопільський ЦПТО” –

диплом І ступеня Чернявська Вікторія,

ТВПУ сфери послуг та туризму –

диплом ІІ ступеня. І-ІІ р.а. н.с

Шаровська Олександра,

Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ – диплом І ступеня Мудрак Олександра,

Гусятинський коледж ТНТУ імені Івана Пулюя – диплом ІІ ступеня Крамар Ганна, Теребовлянський коледж культури і мистецтв – диплом ІІІ ступеня. І-ІІ р.а. г.с

Павлина Ірина,

Чортківський гуманітарно-педагонічний коледж імені

Олександра Барвінського –

диплом І ступеня Капітан Юлія,

Чортківський гуманітарно-педагонічний коледж імені

Олександра Барвінського –

диплом ІІ ступеня. ІІІ-ІV р.а. г.с

Нестерович Юліана,

ТНПУ ім.В. Гнатюка(ф-т філології і журналістики) –

диплом І ступеня Полиняк Марія,

ТНПУ ім.В. Гнатюка(ф-т філології і журналістики) –

диплом ІІ ступеня. ІІІ-ІV р.а.н.с Салук Андріанна,

Тернопільський національний медичний університет імені

І.Я.Горбачевського МОЗ України – диплом І ступеня Легка Вікторія,

Тернопільський національний медичний університет імені

І.Я.Горбачевського МОЗ України –

диплом ІІ ступеня Полякова Олена, ВП НУБіП “Бережанський агротехнічний інститут – диплом ІІІ ступеня. Автор: Зоряна Борисюк