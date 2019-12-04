Як окремі ОСББ у Тернополі економлять на опалені більше 30%
Співвласники будинків №13 та №17 по вул. Чалдаєва продовжують сплачувати за тепло менше, порівняно з іншими мешканцями багатоквартирних будинків Тернополя.
Про це повідомляє голова ОСББ Сергій Лупак:
- Економія на опаленні завдяки встановленому індивідуальному тепловому пункту. Співвласники оплачують лишень за тепло, що ввійшло в будинок, а не те, що гріє вулицю. Отож: за листопад Пвартість м. кв. опалення у місті становить 28,03 грн. По Чалдаєва, 13 – 18,335 грн./м.кв., економія – 34,60 % (29259,58 грн на будинок сумарно). По Чалдаєва, 17 – 18,972 грн./м.кв. економія – 32,33 % (27802,17 грн на будинок сумарно).