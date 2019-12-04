Тернопільські священники запрошують молодь на “тусовки” по п’ятницях

Щоп’ятниці у грудні в Архикатедральному Соборі відбуватиметься “Альтернативна п’ятниця” — катехитичний курс для молоді “Вірую”. Про це на своїй сторінці в Insagram повідомляє 34-річний священник Української Греко-Католицької Церкви Роман Демуш, який служить в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя.

Ми зі священниками Архикатедрального Собору та нашою молодіжною спільнотою вирішили зробити новий, цікавий проект для молоді усього міста, — розповідає у stories о. Роман Демуш. — Ми вирішили говорити про символ віри, бо дуже часто не можемо собі пояснити, у кого, в що і як віруємо. День п’ятниці вибраний не просто так: зараз триває Різдвяний піст, молодь часто стикається з дилемою, що робити у п’ятницю ввечері, адже всі звикли, що в цей час молодь “тусить”. Ми спробували запропонувати альтернативу — проведення п’ятниці в храмі, з друзями, за теплим чаєм і цікавою розмовою.

Запрошують молодь віком від 16 до 35 років. Проект розрахований на чотири п’ятниці грудня, аби таким чином приготуватися до Різдва.