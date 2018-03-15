В екзотичній колекції Олега Тихого з Тернопільщини близько тисячі заморських дерев

Щоб насолодитися цитрусовими, родина Олега Тихого з Підгайців не чекає зими, а смакує свіжозібраними плодами весь рік. А ще в їхній оселі добре прижилися гранат, бананова пальма, ананас, інжир, кавове дерево та лавр. Загалом в екзотичній колекції підгайчан – близько тисячі заморських деревець.

Екологічно чисті і корисні

Першим у будинку Тихих з’явився лимон сорту Пондероза, саджанець якого чоловік придбав на львівському ринку, пише газета “Сільський господар плюс”. Через два роки деревце дало перший врожай – лимон вагою 700 грамів. Це настільки порадувало господаря, що він вирішив вирощувати екзотику на більш професійному рівні. Нині у його тропічному саду є 20 сортів лимонів, п’ять – апельсинів, шість – мандаринів, чотири види інжиру, два сорти граната та ще багато екзотів. Їх, за словами Олега Романовича, може вирощувати кожен. Головне у цій справі – правильний догляд.

– З березня по жовтень кожних два тижні рослини слід підживлювати органікою – розчином деревного попелу або ж кролячого чи коров’ячого перегною, – розповідає Олег Тихий. – Важливо також ретельно берегти тропічні деревця від шкідників. Для боротьби з ними ми користуємося лише природні засоби, тому фрукти маємо екологічно чисті і, до того ж, ще й корисні – цитрусові очищають повітря від мікробів. Приміром, проти павутинного кліща, від якого найбільше потерпають цитрусові, застосовую такий метод: подрібнюю у часникодавці часник, заливаю склянкою води і через п’ять днів проціджую через марлю. Відтак отриманий розчин розводжу водою до півтора літра і кожні три дні обприскую ним рослини.

Інжир плодоносить двічі в рік

Лимони, апельсини і мандарини, за словами господаря, кожної весни треба пересаджувати – щоразу у більший горщик. До жовтня їх краще тримати на вулиці, лоджії чи балконі, а відтак занести до приміщення і поставити на попереднє місце. Для цитрусових найліпше підходить східне підвіконня, а от інжиру добре ведеться біля південного вікна. Тоді він дуже швидко починає плодоносити. На зиму інжир скидає листя, тож господар поміщає його у підвал. Цю рослину можна вирощувати і у відкритому ґрунті, однак за таких умов вона плодоноситиме лише раз у рік. А от у горщиках робитиме це двічі в сезон.

Кава і спеції – власного виробництва

У колекції підгайчан є і бананова пальма. Зазвичай вона починає квітнути через три роки після посадки. Для стимуляції цвіту Олег Тихий рекомендує підживляти дерево фосфорним добривом або ж відваром із відходів риби. Також слід пам’ятати про те, що бананова пальма любить багато світла. Найкраще її вирощувати у зимовому саду чи великій теплиці, тоді у сезон вона дасть до п’ятиста плодів. Та хоча в Тихих це дерево росте в у кімнаті в горщику, втім все одно порадувало достатньою кількістю плодів – вродило півсотні бананів.

Смакує родина Тихих і арабікою із власно вирощеного кавового дерева. Його, за словами колекціонера екзотів, можна отримати лише із свіжозібраного зерна, бо підсохле не прийметься. Плодоносив у цій оселі і ананас. Цікаво те, що пан Олег виростив його з купленого плоду: відрізав верхівку, трішки підсушив і вкорінив у пісок. Давно родина Тихих не купляє лавровий лист – ці спеції вирощує удома.

100 сортів винограду та 60 – яблунь

Щороку в екзотичному саду Олега Тихого з’являються нові рослини. Нещодавно тут поселилися карісса, яка цвіте подібно до жасмину, а її плоди схожі на сливу. Прижилася тут і мурайя – рослина із сімейства цитрусових, яку кілька сотень років тому вирощували у садах японських імператорів.

Захоплюється колишній лісник Олег Тихий і вирощуванням винограду, якого в нього вже назбиралося близько ста сортів. Тішить господаря врожаєм і молодий сад із 60 сортів яблунь. Замешкали на ошатному подвір’ї підгайчан і 15 бджолосімей.

Плекати цю вражаючу красу пану Олегу допомагає дружина Люба, фаховий біолог, доньки Оля, Іра та Христина. А першим дегустатором смачних плодів є найменший господар родини – онучок Юрчик.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для газети “Сільський господар плюс”