Депутати тернопільської райради: аналіз та скільком вдалося переобратися знову

10 грудня почала свою роботу Тернопільська районна рада, нового, 8 скликання. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували новий депутатський корпус за гендерними, віковими, соціальними характеристиками, партійністю та скільком із них вдалось переобратись знову.

Нагадаємо, що за результатами виборів депутатів Тернопільської обласної ради, які відбулись 25 жовтня 2020 року, до Тернопільської районної ради було обрано 13 депутатів від місцевої організації партії «Європейська солідарність», 12 депутатів від місцевого осередку партії «Свобода», 9 депутатів обрано від партії «За майбутнє», по 5 депутатів від партій «Слуга народу»¸ «Батьківщина» «Голос» та «Радикальна партія Олега Ляшка». Всього було обрано 54 депутати Тернопільської обласної ради від семи місцевих організацій партій.

Отже , щодо гендерного розподілу, то серед 54 депутатів Тернопільської обласної ради – 37 депутатів-чоловіків (це близько 69 %) та 17 жінок (31%). По кількості, найбільше чоловіків серед депутатів від «Європейської солідарності» (12 депутатів із загалом 13-ти), найменше – серед депутатів від місцевих осередків партій «Батьківщина», «Голос» та «Слуга народу» (по 3 депутати). У відсотковому відношенні чоловіків найбільше серед депутатів від партії «Європейська солідарність» – це близько 92%, тобто серед обраних депутатів від цієї партії 12 депутатів із 13-ти – чоловіки.

Щодо жінок-депутаток, то їх найбільше (5 депутаток) серед депутатів від партій «За майбутнє», а найменше – лише одна жінка-депутатка серед депутатів від партії «Європейська солідарність». У відсотковому відношенні серед обраних депутатів від партій – жінок-депутаток найбільше (а це 56 %) серед депутатів від партії «За майбутнє» , де серед 9 депутатів – 5 жінок.

Щодо вікових розподілу, то серед 64 депутатів Тернопільської районної ради, «молодих» депутатів, тобто у віці 18-35 років – 21 депутат ( це 39% від усього депутатського складу), у віці 36-50 років – 19 депутатів (це 35 %), у віці 51 рік і старші – 14 депутатів, то становить 26% від усього депутатського корпусу Тернопільської районної ради. Відносно «молодою» майбутньою депутатською фракцією буде фракція партії «Голос», де серед 5 обраних депутатів – у віці від 18 до 35 років є 4 депутатів, що становить 80 % від інших вікових груп депутатів у цій майбутній фракції. Натомість жодного «молодого» депутата немає серед депутатів, обраних від партії «Батьківщина».

«Найстаршою» майбутньою депутатською фракцією буде фракція партії «Батьківщина», де серед усіх обраних 5 депутатів від цієї партії – 3 депутатів у віці 51 рік і старші, що становить приблизно 60% від депутатів інших вікових груп депутатів у цій майбутній фракції. Натомість у майбутній фракції партії «Голос» немає жодного депутата старшого за 51 рік.

А майбутньою депутатською фракцією, де найбільше депутатів у віці 36-50 років буде фракція партії «За майбутнє», де серед 9 обраних депутатів – у відповідному віковому діапазоні перебувають 6 депутатів, що становить 67 %.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Наймолодшим депутатом Тернопільської районної ради є Вікторія Кошляк, обрана від місцевої організації партії «Радикальна партія Олега Ляшка», якій 23 роки, а найстаршим депутатом Тернопільської районної ради є Крупніцький Володимир Григорович, обраний від партії «Європейська солідарність», якому 69 років.”

Щодо соціального статусу новообраних депутатів Тернопільської районної ради, тобто місця роботи чи заняття, то зокрема керівниками чи працівниками бюджетних (державних чи комунальних) установ, або які є державними службовцями чи працівниками органів місцевого самоврядування- таких є 27 депутатів, що становить половину від усього депутатського складу (50%). Депутатів, які працюють в приватному секторі, бізнесі чи є фізичними особами-підприємцями, то таких серед усіх 54 депутатів Тернопільської районної ради є 20 депутатів, що становить 37%. Депутатів, які є пенсіонерами є троє (5%), які працюють в партійних організаціях 2 депутати (4%). Серед обраних депутатів є 2 депутати, які згідно відомостей на сайті ЦВК, тимчасово не працюють, що становить приблизно 4% від усього депутатського корпусу.

Щодо відомостей про освіту, то серед 54 депутатів Тернопільської районної ради, згідно відомостей на сайті Центральної виборчої комісії, у 52 депутата є здобута вища освіта, у 2 депутатів (Байгер Володимир та Яциковський Олег) є здобута загальна середня освіта.

Щодо партійної приналежності депутатів, то серед 54 депутатів Тернопільської районної ради 24 депутат є членом партії, по виборчих списках місцевих організацій яких вони були обрані (44%), а безпартійними є 30 депутатів (56%). Зокрема, серед 12 депутатів Тернопільської районної ради, обраних від місцевої організації партії «Свобода» 10 депутатів є членами цієї партії. А серед 5 депутатів, обраних від партії «Батьківщина» 4 депутати є членами цієї партії. Натомість у майбутніх депутатських фракціях партій «За майбутнє», «Слуга народу» та «Голос», згідно відомостей із сайту ЦВК, всі обрані депутати є безпартійними. Серед обраних депутатів Тернопільської районної ради від місцевого осередку партії «Радикальна партія Олега Ляшка» є лише 1 депутат, який є членом вищезазначеної партії.

Також варто зазначити, що серед 54 депутатів новообраної Тернопільської обласної ради 8 скликання, лише 4 депутати були попереднього, 7 скликання Тернопільської районної ради. Зокрема по 2 депутати переобрались від місцевих організацій партій «Європейська солідарність» та «Радикальна партія Олега Ляшка». Також серед новообраних депутатів є депутати попередніх скликань Тернопільської обласної ради, Тернопільської міської ради та депутати інших місцевих рад.

“Згідно проведеного аналізу нового депутатського корпусу Тернопільської районної ради, серед 54 обраних депутатів, лише 22 депутати були обрані у територіальних виборчих округах по відповідних територіальних партійних списках, тобто будуть представляти конкретних виборців своїх округів, що становить 40 % від усього кількісного депутатського складу Тернопільської районної ради. А 32 депутати були обрані по єдиних виборчих списках партій у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, що становить 60%. Тобто можна зробити висновок про те, що на рівні виборів депутатів Тернопільської районної ради застосована вперше пропорційна виборча система за відкритими виборчими списками місцевих організацій партій на місцевих виборах, згідно нового Виборчого кодексу, спрацювала недостатньо добре в порівнянні із результатами виборів до Тернопільської обласної чи міської рад, де більше половини депутатів було обрано у територіальних виборчих округах. Також це говорить про те, що більшість виборців під час голосування за депутатів Тернопільської районної ради обирали лише партію у виборчих бюлетенях, не підтримуючи конкретних кандидатів від цих партій.” – додав Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС.

Варто нагадати, що для виборів депутатів Тернопільської районної ради було утворено 7 територіальних виборчих округів.