672 тисячі гривень заплатила в цьому році Тернопільська міська рада за свій спокій ТОВ «Роял Контракт», яка надає охоронні послуги.

Суми пройшли двома «траншами». Перший у лютому на суму 495 тисяч гривень за послуги з охорони приміщень (фізична охорона приміщень). Другий – в березні на суму 177 тисячі гривень за послуги з технічної охорони приміщень.

Загалом у 2021 році «Роял Контракт» уже виграв тендерів на суму в понад 6 мільйонів гривень. Більшість – за охорону комунальних підприємств та закладів освіти Тернопільської міськради.

До слова, цю охоронну фірму повязують з екс-заступником міського голови Тернополя, якого затримували на робочому місці за отримання хабаря, Володимиром Камінським. Зараз чиновник в мерії не працює, проте його досі називають «сірим кардиналом» голови, а охоронну фірму – “приватним” захистом для очільника міста.

Сергій Сліпий