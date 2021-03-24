15:47 | 24.03.2021
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Півмільйона на охорону: у скільки обходиться безпека тернопільських чиновників?

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672 тисячі гривень заплатила в цьому році Тернопільська міська рада за свій спокій ТОВ «Роял Контракт», яка надає охоронні послуги.

Суми пройшли двома «траншами». Перший у лютому на суму 495 тисяч гривень за послуги з охорони приміщень (фізична охорона приміщень). Другий – в березні на суму 177 тисячі гривень за послуги з технічної охорони приміщень.

Загалом у 2021 році «Роял Контракт» уже виграв тендерів на суму в понад 6 мільйонів гривень. Більшість – за охорону комунальних підприємств та закладів освіти Тернопільської міськради.

До слова, цю охоронну фірму повязують з екс-заступником міського голови Тернополя, якого затримували на робочому місці за отримання хабаря, Володимиром Камінським. Зараз чиновник в мерії не працює, проте його досі називають «сірим кардиналом» голови, а охоронну фірму – “приватним” захистом для очільника міста. 

Сергій Сліпий 

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