Сумна реальність “безкоштовного” лікування COVID-19 у Тернополі і не тільки

Через свого смейного лікаря безкоштовно пацієнт може зробити експрес-тест, PLR-тест, загальний аналіз крові, біохімію крові, ревмопроби, рентгенографію і консультацію.

А далі розпочинається “найцікавіше”!

Якщо перебіг хвороби недобрий і виникає необхідність стаціонарного лікування, то:

Потрібні комп’ютерна томографія (500-1000 грн.) і додаткові аналізи на згущення крові і запальний процес (900-1200 грн.), які платні навіть для людей з інвалідністю.

Сімейний лікар обдзвонює всі лікувальні заклади, щоб найти вільне місце для госпіталізації. Не зразу і не завжди це вдається. Тому люди вимушені шукати виходи на “потрібних людей”.

Щиро шкода як хворих, так і сімейних лікарів.

Така реальність у Тернополі з бюджетом міста 2,5 млрд.грн. і схемами щорічного дерибану комунального майна/землі на сотні мільйонів гривень. Депутат тернопільської міської ради Іван Сороколіт