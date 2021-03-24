Светильники от viyar.ua

Светодиодное освещение стало настоящим прорывом, оно предоставило покупателям, дизайнерам, архитекторам огромный перечень качественно новых возможностей. Led светильник – отличное решение для подсветки мебели, выделения отдельных зон в помещении.

Светодиодная подсветка – идеальный вариант для современной мебели. Прибор займет минимум места и создаст направленное локальное освещение нужных зон. Светодиоды не заменяют люстры, а дополняют их. Благодаря невысокой температуре нагрева, приборы без ограничений встраиваются в мебель. Подробнее читайте в обзоре.

Плюсы ЛЭД-освещения

Основные преимущества решения:

Небольшая глубина встраивания – можно установить светодиод даже в дно подвесного ящика. Высокая яркость освещения при сниженном потреблении энергии – вы сэкономите деньги. Сравнительно небольшая температура при длительной работе – светодиоды греются, но в сравнении с лампочками накаливания незначительно. Долговечность – сроки службы источников света составляют около 30 тыс. часов. И многие другие.

Устанавливать светодиоды можно в любых помещениях. Смотрятся такие светильники практично и красиво.

Плюсы применения светодиодов для локальной подсветки

Мебельное освещение (а именно о нем обычно идет речь как о локальной подсветке) – это очень практично. В ночное, вечернее время определить содержимое глубоких ящиков, полок шкафов можно только на ощупь или благодаря подсветке. ЛЭД светильник существенно упростит задачу.

Рабочие зоны освещать тоже нужно, но не всегда центральным светом. Встроенный в дно подвесного шкафа светильник будет освещать область нарезки продуктов, сделает процесс приготовления пищи максимально удобным, сохранит зрение, упростит процесс уборки поверхностей.

Ну и светодиоды – это просто красиво. Они позволяют расставлять акценты в интерьере, выделять отдельные зоны.

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