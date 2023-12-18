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Команда БФ «Створені Перемагати»  збирає донати на бойові пташки

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Різдво прийде до тебе, до мене, до воїна на передовій і в колисці до немовляти.

Ми мріємо, щоб наші захисники зустрічали Різдво у рідних домівках, щоб повернулися живими і здоровими. Тому у цій війні мають воювати безпілотники, а розхідним матеріалом має бути техніка, а не людське життя.

Усім миру й добра! А Майя Юркевич з командою БФ «Створені Перемагати» продовжує збирати на бойові пташки. Цього разу – на 10 нічних FPV дронів з тепловізором.

Ціль – 📌340 000 грн.

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