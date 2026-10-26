Погоня, затримання і натовп на вулиці: що сталося з водієм Skoda у Тернополі

У Тернополі водій автомобіля Skoda проігнорував вимогу патрульних зупинитися та продовжив рух. Поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці Торговиці. На водія склали адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП.

Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області.

Інцидент стався напередодні близько 13:00 на вулиці Митрополита Шептицького. Патрульні помітили автомобіль Skoda, водій якого неодноразово порушував правила дорожнього руху.

На вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував. Згодом автомобіль зупинили на вулиці Торговиці.

За інформацією патрульних, водій поводився агресивно, заперечував порушення та не виконував законних вимог правоохоронців. Його затримали.

На місці події зібралися громадяни, які, за повідомленням поліції, намагалися перешкоджати діям патрульних. Інспектори пояснили їм обставини події, після чого люди розійшлися.

На водія склали адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 122 КУпАП — порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напрямку руху;

за ч. 5 ст. 122 КУпАП — створення аварійної обстановки;

за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП — невиконання вимоги поліцейського про зупинку;

за ст. 185 КУпАП — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Посвідчення водія вилучили у встановленому законом порядку.