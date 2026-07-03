12:29 | 3.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Справжні 

На Харківщині безвісти зник військовий з Тернопільщини Назар Дорош

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Підгороднянська громада повідомила про зникнення безвісти свого земляка — старшого солдата Назара Дороша.

За інформацією громади, 24 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині зв’язок із військовослужбовцем було втрачено. Відтоді старший солдат Назар Дорош, 1999 року народження, мешканець села Довжанка, вважається зниклим безвісти.

У Підгороднянській громаді зазначають, що на Алеї надії з’явилося ще одне фото захисника, доля якого наразі залишається невідомою.

«Ми щиро віримо, що Назар живий і обов’язково повернеться додому. Молимося за повернення всіх наших безвісти зниклих захисників», – йдеться у повідомленні громади.

Рідні, друзі та жителі громади сподіваються на добрі новини та повернення воїна додому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Copyright © 2026 ПОГЛЯД. All rights reserved.
За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання https://poglyad.te.ua є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.