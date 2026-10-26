Смертельна аварія біля Малого Ходачкова: рятувальники деблокували п’ятьох людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 26 жовтня на Тернопільщині. Поблизу села Малий Ходачків зіткнулися легковий автомобіль Kia Sportage і рейсовий автобус сполученням «Тернопіль – Калагарівка». Унаслідок аварії загинула 23-річна водійка легковика, ще дев’ятеро людей травмувалися.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, виклик про ДТП надійшов о 08:45. Рятувальники деблокували п’ятьох людей із понівеченого мікроавтобуса та допомагали працівникам екстреної медичної допомоги транспортувати постраждалих до автомобілів швидкої.

За інформацією поліції, аварія сталася близько 08:30 на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

За попередніми даними правоохоронців, 23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з рейсовим автобусом. Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці.

В автобусі перебували 15 людей. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів. Серед постраждалих є неповнолітній.

На місці ДТП працюють слідчі поліції, які встановлюють усі обставини аварії.