Поліція заборонила волонтерам збиратися під міською радою

Сьогодні у Тернополі мала відбутися акція “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Але її відмінили. Поліція заборонила волонтерам проводити це зібрання під міською радою. Про це повідомляє організатор акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” Ольга Тимошенко.

– Вчора ми отримали заборону на проведення акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” від ТОВА. В зв’язку з цими подіями, акцію, яка анонсована сьогодні на 17:00 під міською радою змушені відмінити.

Нагадаємо, нещодавно безперешкодно У Почаєві збиралися тисячі прихильників МП.