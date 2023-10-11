19:57 | 11.10.2023
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Новини Тернополя 

Поліція заборонила волонтерам збиратися під міською радою

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Сьогодні у Тернополі мала відбутися акція “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Але її відмінили. Поліція заборонила волонтерам  проводити це зібрання під міською радою. Про це повідомляє організатор акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” Ольга Тимошенко.
– Вчора ми отримали заборону на проведення акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” від ТОВА. В зв’язку з цими подіями, акцію, яка анонсована сьогодні на 17:00 під міською радою змушені відмінити.

Нагадаємо, нещодавно безперешкодно  У Почаєві збиралися  тисячі прихильників МП.

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