Тернополян кличуть на акцію під міську раду “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”

Тернополян запрошують на продовження мирної акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”, яка відбудеться в середу 11 жовтня 2023 року о 17 годині під міською радою (вул. Листопадова, 5)

Вимоги, які озвучили перед акцією:

📣 Просимо зустрічі міського голови Тернополя Сергія Віталійовича Надала з ініціативною групою «ЗСУ в ПЕРШУ чергу» до дати проведення акції 11.10.2023p.

📣 На зустрічі повідомити нас про кількість запитів про потреби, етап їх розгляду та задоволення. Цю інформацію має право знати кожен тернополянин, який сплачує податки і вимагає раціонального їх використання.

📣 Вимагаємо скликати позачергову сесію Тернопільської міської ради ОФЛАЙН, на якій буде надана можливість бути присутніми представникам ініціативної групи «ЗСУ в ПЕРШУ чергу».

📣 На позачерговій сесії ТМР вимагаємо розглянути та виділити додаткові кошти на збільшення фінансування сил оборони (ЗСУ, НГУ, ТРО та ін.).

Всі дії і вимоги до ТМР спрямовані виключно на підтримку сил оборони та наближення Перемоги України.