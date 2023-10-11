У Тернополі водій вчинив ДТП та втік

Днями патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці 15-го Квітня. Охоронці порядку оперативно прибули за вказаною адресою та з’ясували, що водій автомобіля Skoda, не надав перевагу в русі автомобілю BMW та вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку.



Патрульні склали схему ДТП, відібрали пояснення в іншого водія та розпочали пошуки правопорушника.



Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП провели розшукові заходи та встановили особу водія, який вчинив автопригоду. Зв’язалися з останнім та повідомили про вчинене ним правопорушення. Чоловік прибув до управління патрульної поліції, де на нього склали протоколи за ст. 122- 4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.



Кермуйте відповідально та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

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