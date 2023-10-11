Михайло Головко досі на посаді, бо купує лояльність за державні гроші?

… Не те, що прикро, а вкрай гидотно, але у тернопільській обласній раді продовжує правити шабашем політична група “95%”. Про деяких членів…

Так званий голова облради Михайло Головко, бігаючи з лікарняних у відпустки, з третього жовтня знову пішов відпочивати аж до 15-го листопада. Місцеві перші керівники усіх важливих структур – на робочих місцях, бійців з фронту часом на 10 днів додому відпускають, волонтери працюють у режимі 24/7, а Головко сам себе у відпустку знову відправив. Яка може бути відпустка у час війни? Від якої-такої героїчної праці вирішив відпочити Міша? Де офіційні заяви партійних фракцій облради з приводу цієї ганебної відпочинкової вакханалії? Мовчать…

А наприкінці кожного місяця Головко, бодай короткотерміново, але з’являється у “білому домі”, щоб підписати фінансові відомості на виплату премій “апаратним фігурам” облради. Купує лояльність за державні гроші. Задля власної користі платить бюджетними гривнями канцелярським “трудягам” за їх дуже сумнівні заслуги…

У 2023-ому сесія облради збиралась лише двічі (!) – у березні і серпні. Просто аж “кипіла” робота… Але депутат, керівник апарату облради, і головний свободівець Тернопільщини Олег Сиротюк за вересень отримав премію у 25 000. І це при тому, що, як свідчать відповіді на інформаційні запити, принаймні у 2021-2022 роках Сиротюк у місяць отримував в середньому 40 000 гривень зарплати, і плюс – двічі на рік – так звані “оздоровчі” у 40-50 тисяч. А тут ще й премії. Рахуйте… Та на будь-якій пристойній приватній фірмі цьому “фахівцю” і 5 тисяч не заплатили б…

Депутат Роман Мороз, керівник фракції “Батьківщина”. Почав брехати і тікати від журналістів, різко припинивши публічні висловлювання з приводу політичної долі Головка. А як “співав!”… Очевидно Морозу натякнули: “дивись, Ромко, твоя дружина в облраді працює, ти ж сам її до нас прилаштував, так шо – роби висновки”. І Ромко їх зробив… Зрештою, судячи з усього, він вже “забИв” на якесь власне політичне майбутнє, бо, навіть за своїх доволі скромних політично-розумових здібностей, усвідомлює, що місцевій “Батьківщині” – гаплИк, і ніяка Юля їх вже не врятує… А можливо нинішні дії Мороза, який “відморозився”, є підтвердженням чуток про те, що Головко тупо купує власними доларами тих, хто у перспективі не проголосує за його відставку. Хтозна. Життя, чи то пак – голосування, покаже…

Але чи відбудеться таке голосування? Складається стійке враження, що депутати облради, помилково вважаючи себе “охрєнєнними політиками”, мають громадян-виборців за дурнів, і займаються лише банальною імітацією політичної боротьби за подолання кризи в облраді. Базікання – багато. Реальних справ – немає…

Але, якщо існує в нашій облраді група “95%”, то поруч – і група “5%”. Так от – про обидва “угрупування”, і про нас…

… 5% хороших людей у політиці рятують реноме 95% лайна. І нам вистачає оцих нещасних 5%, аби обманювати себе, ніби вони можуть щось змінити. Натомість: 5% хороших пролонговують розкішне життя оцим 95% лайна…

Було б значно краще, якби політика стала на 100% лайном. Тоді 5% хороших не служитимуть вигідною ширмою для 95% нехороших…

Хитрість, підступність, облудність, зловмисність, хижість, каверзність, підлотність системи полягає саме в цьому – залучати до себе 5% чистих, ідейних людей. Які зламати систему не зможуть, зате нададуть рятівної видимості, буцім “іще не все втрачено”.

Зло системи – на совісті 5% хороших, які погоджуються своєю присутністю відбілювати 95% чорноти.

Ніхто не винен, бо винні всі…

Сергій Сінкевич