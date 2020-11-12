Приватні лабораторії у Львові та Тернополі допоможуть із тестуванням на коронавірус. Але львівські вдвічі дешевше

Тернопільська та Львівська обласні лабораторні центри замовили ПЛР-тестування на коронавірус в приватних лабораторій з різницею в ціні у два рази.

Одне дослідження для обласної лабораторії в Тернополі коштуватиме 855 грн. Відповідний договір на 1,28 млн грн підписали з ТОВ «Діамеб». Водночас на своєму сайті ця лабораторія пропонує ПЛР-тестування за 800 грн, результати відомі протягом доби.

А от ТОВ «Унілаб» робитиме тестування на коронавірус для Львівської обласної лабораторії за 420 грн. Загальна сума договору – 2 млн грн. При цьому ПЛР-тестування на сайті компанії коштує значно дорожче – 1,5 тис. грн за нетерміновий результат (на завтра).

Виконуюча обов’язки гендиректора Львівської обласної лабораторії Наталія Іванченко пояснила редакції «Наші гроші. Львів», що ціна 420 грн за один тест зумовлена спеціальним проєктом лабораторії.

«Лабораторія зробила доступну ціну, щоб ми могли протестувати більшу кількість людей. Це їх соціальний внесок. Вони сказали нам, що теж живуть у Львові та зацікавлені в якнайбільшій кількості протестованих людей», − зазначила Наталія Іванченко.

За її словами, це найнижча ціна на ПЛР-тестування, адже інші приватні лабораторії пропонували свої послуги по 790-910 грн за одне дослідження.

Нагадаємо, всередині жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що для проведення тестування на коронавірус залучатимуть приватні лабораторії. За його словами, забори мазків проводитимуть державні лабораторії, а потім передаватимуть їх до приватних.

За даними «Texty.org», станом на 4 листопада ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні погіршилася. Найшвидше тестування проводять у Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Угода з приватною лабораторією допоможе розвантажити роботу Тернопільської обласної лабораторії, розповіла редакції «Наші гроші. Львів» заступниця гендиректор зі системи впровадження якості Юлія Кравчук.

«Максимально ми робили 1,4 тис. тестів в день, однак плануємо збільшити цю цифру до 2 тис. досліджень в день. Тому для забезпечення таких обсягів направлятимемо матеріали до приватної лабораторії», − зазначила вона.

За словами Юлії Кравчук, обласна лабораторія наразі спроможна проводити тестування на коронавірус – люди отримують результати протягом доби. Лабораторія має дві напівавтоматичні станції для виділення нуклеїнових кислот та шість ампліфікаторів.

Тернопільський обласний лабораторний центр також очікує на ще одну станцію для виділення нуклеїнових кислот, однак з моделлю керівництво ще не визначилося. Обладнання дозволить лабораторії працювати швидше та ефективніше.

Компанія «Діамеб», яка допомагатиме з тестуванням лабораторії в Тернополі, зареєстрована 2000 року в Івано-Франківську. Її власницею є місцева жителька Наталія Сокол. Їй також належить ТОВ «Діамеб Трейд» та ТОВ «Лабюей», які спеціалізуються на продажі фармацевтичної продукції.

Підрядник Львівського лабораторного центру приватна лабораторія «Унілаб» розташована у Львові. Її кінцевими бенефіціарами є житель Німеччини Ганс Якоб Лімбах та поляк Богуслав Гнатовський.

Протягом 2019-2020 років фірма «Діамеб» отримала державних замовлень на 2,15 млн грн, а компанія «Унілаб» − 2,16 млн грн.