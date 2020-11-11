Визначили слово 2020 року: і це не коронавірус

Не дивно, що чимало слів у короткому списку «Коллінз Слово року 2020» мають спільну тему: пандемія.

Без сумніву, щось, що так глибоко змінило життя кожного — не залишивши жодної країни чи континенту осторонь, — мало мати значний вплив і на нашу мову. І наш список показує нам, що мова йде не лише про хворобу чи її симптоми. Слово «коронавірус» існує, звичайно, використовувалося з надзвичайним збільшенням, у 35 000 разів у порівнянні з минулим роком. Але соціальні наслідки — зміни в нашій поведінці та способі життя — вимальовуються ще більшими.

Можливо, найбільший вплив мали обмеження, що стосуються того, як ми рухаємось та взаємодіємо між собою. І вони представлені в першу чергу „соціальною дистанцією”, концепцією, яка на сьогодні настільки поширена, що вона також увійшла до мови як дієслово “до соціальної дистанції”. Іншим способом, яким нам довелося розширити зону відчуження навколо себе, є “самоізоляція”, яка зараз частіше використовується як дієслово “самоізолюватись” чи фраза “Я самоізолююся після того, як розвинувся кашель”.

Робота була ще однією сферою словникових змін. Багато хто був звільнений, а інші змушені працювати вдома. Однак значна частина людей була відправлена у “відпустки” – не звільнялася, а припиняла роботу, поки бізнес не зможе знову запуститися. Слово, яке раніше обмежувалося кадровими підрозділами компаній, які прагнуть скоротити витрати, його використання зростало в міру розгортання економічної кризи. Одна група людей, яка повинна була продовжувати рух, прийшла, що, звичайно, це «ключові працівники»: не лише лікарі, медсестри — але й збирачі відходів, поштовий персонал та працівники технічного обслуговування — усі ті, хто обертає колеса громадського буденного життя. Імпульс показати, наскільки всі вдячні, набув фізичної форми — люди аплодували на порозі, але також пройшов через незліченні повідомлення в соціальних мережах, що сприяло збільшенню використання в 60 разів у порівнянні з 2019 роком.

То як щодо самого слова року? Це – «карантин» (локдаун) з його важкими, щільними складами та важчими асоціаціями — це стан, якого ми найбільше боялися у 2020 році — стан національного статусу, коли майже все, що становить нормальне суспільне життя, призупинено. У режимі локдауну наші години неспання стають набагато меншими. Ми повертаємося до більш простого стану — який деякі насправді оцінили — але він набагато більш обмежений. Ми бачимо мало людей, і менше місць. Ми буквально сидимо вдома.

У Великій Британії назвали слово 2020 року. І це не коронавірус. “Локдаун” (lockdown) – термін, який з весни змушує людей зі всього світу тремтіти – став словом року за версією англійської редакції словника Коллінз (Collins English Dictionary).

Тож, якби це не шокувало, спочатку локдаун був частиною в’язничного словника: це коли ув’язнені утримуються у своїх камерах через певні порушення. 2020 рік — це рік, коли значення цього слова безповоротно змінилося: у свідомості більшості людей карантин зараз є заходом охорони здоров’я — його використання з 2019 року зросло в геометричній прогресії.

Проте це все не означає, що 2020 рік був пов’язаний лише із пандемією. Були й інші речі! Наприклад, “Megxit”. Рішення Гаррі та Меган відмовитися від посади старших членів королівської родини було ласим шматочком бульварного корму на рік.

“BLM” – або Black Lives Matter – був величезним антирасистським рухом, який показав, що соціальний прогрес можливий навіть у розпал кризи охорони здоров’я. І, звичайно, Інтернет продовжував веселити, виробляючи такі терміни, як «TikToker».

Сайт для обміну відео затьмарив усіх інших, як місце для мемів та своєрідного нового виду самовираження, принаймні для покоління Z, для якого TikToking – це практично спосіб життя.

Залишилося ще одне слово — “мукбанг“. Це насправді одне з дуже небагатьох запозичених корейських слів (після — тхеквондо). Що означає “відео або вебтрансляція, в якій ведучий їсть велику кількість їжі для розваги глядачів”.

Це може бути дивною концепцією, але, принаймні, цьому не може завадити жоден карантин чи соціальна дистанція.

за матеріалами Сollins dictionary