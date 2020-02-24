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Рекомендації профілактики коронавірусу 2019-nCoV

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Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій:

1)часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
2)під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
3)якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;
4) не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;


Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:
 
 
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