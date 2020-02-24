Міський голова Сергій Надал так спішив пропіаритися на страхах українців перед коронавірусом, що не врахував усіх ризиків. І зараз змушений на підконтрольних сайтах розміщати чергову заяву, але вже іншого змісту, мовляв, першого разу його не так зрозуміли.

Тим часом набирає активності у своїх закидах до поки що чинного міського голови Тернополя «зелена» команда. І якщо це протистояння не виявиться фарсом, Тернопіль має шанс збутися тягара, який роками тягне місто у прірву.

Нагадаємо, 17 лютого на сайті міської ради з’явилася заява Сергія Надала, в якій він закликав голову облдержадміністрації Ігоря Сопеля та голову облради Віктора Овчарука «вжити заходів щодо запобігання потрапляння людей, евакуйованих з Китаю в ТДВ «Санаторій Медобори». На той час це була перша офіційна позиція представника влади, нехай і Тернопільської міської ради. У що вилилися такі заклики, сьогодні вже всім добре відомо. З приводу протестів та блокувань у Микулинцях поліція відкрила кримінальна провадження. Через позицію можновладців, не виключено, що відповідальність доведеться нести пересічним громадянам.

Разом з тим нардеп від «Слуги народу», позаштатний радник глави Адміністрації президента Олександр Качура ініціює покарання і для посадовців.

«Держава, як і власне кожен посадовець, мають турбуватися про всіх своїх громадян. Саме тому разом із колегами підготував заяву про вчинення злочину та перевищення владних повноважень, зокрема першим заступником голови Тернопільської облради Василем Деревляним. Адже саме він направив подання до голови облради і фактично надав незаконну вказівку аеропорту не пускати додому евакуйованих співгромадян. Окрім того, міський голова Сергій Надал теж виступив проти ймовірного поселення на карантин українців з Китаю», – сказав Олександр Качура.

У своїй заяві він з однодумцями закликав дати правову оцінку діям згаданих добре відомих у Тернополі посадовців Генпрокурора, голову ДБР та міністра МВС.

Не виключено, що правоохоронні органи під політичним тиском будуть активними. А для «Зе»-команди їх активність – надважлива. «Зелені» мусять розуміти, що якщо до місцевих виборів їм не вдасться підточити рейтинг мера Тернополя, то у новій міській раді, незалежно від кількісного складу їхньої фракції, вони будуть слугами Надала, а не «слугами народу». Точно так само, як зараз слугами мера вже тривалий час є діючий депутатський корпус. З усіх без виключення партій, не лише депутати від ВО «Свобода». До всіх Надал знайшов «підхід». «Борці за добробут» із здобуттям мандату радо пристають на пропозиції, від яких «неможливо відмовитися». І мова не лише про посади.

Роботи для правоохоронців в Тернополі – предостатньо. А тепер ще й склалися умови, коли треба буде працювати на результат. Домовитися, як раніше, буде складніше. Так, щоб було добре «і нашим, і вашим».

В команді Надала, вочевидь, чудово розуміють ризики. Вже 21 лютого на сайті мерії з’явилася нова заява міського голови, в якій він, зокрема, стверджує наступне: «Я чітко заявив, що українців з китайського Уханя потрібно терміново евакуювати».

Однак якщо перечитати першу заяву, то там і згадки немає про щось подібне. Є нарікання на плачевний стан міських лікарень, про відсутність обладнання, про відсутність належних умов для прийому евакуйованих українців з Китаю. На початку інформаційного повідомлення прес-служби міської ради чітко сказано, що стосується перша заява «запобігання розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій «Медобори».

Тому слова Надала про те, що він начебто чітко заявив, «що українців з китайського Уханя потрібно терміново евакуювати», розходяться з дійсністю. Як це власне буває у мера дуже часто.

«Розглядаю звернення народного депутата Олександра Качура, як черговий факт залякування», – йдеться наприкінці другої заяви Сергія Надала.

Очевидно, мер готує собі плацдарм для «плану Б» під умовною назвою «Це все політичні переслідування», на випадок, якщо правоохоронці таки включаться у роботу і придивляться не лише до заяви, а й до дерибанів та інших «подвигів» міського голови.

На що конкретно варто звернути увагу правоохоронним органам написав в Фейсбуці помічник-консультант народного депутата від «Слуги народу» Ігора Василіва Денис Милий. В коментарі до свого посту про місцевого активіста Олега Синовця як альтернативу Надалу на місцевих виборах він зазначив: «тим, хто вже змучився від дерибану майна громади Тернополя, від незаконних забудов і афер різного штибу, від жорсткої корупції і від абсолютно бездарного управління містом – він певно таки потрібен».

Оперативно відреагував Денис Милий і на першу заяву мера Тернополя.

«Надал та ще парочка збитих льотчиків з облради заявляють, що санаторій НЕ ПРИСТОСОВАНИЙ для прийому українців з Китаю. І що наші лікарні НЕ ПРИДАТНІ для лікування людей з Китаю.

Але хіба для звичайної перетримки людей в умовах карантину потрібні якісь особливі умови, окрім жорсткого обмеження на контакт із ними і бодай мінімальних побутових умов для них? І при чому тут лікарні, якщо симптомів вірусу не має у жодного з цих людей? Та й вони і так там в Китаї певно вже довший час в умовах вимушеного карантину були.

Не готові лікарні? Ну так я сумніваюся, що вони взагалі десь готові у нас по країні. Тож якщо вірус і вирветься в межах нашої країни, то здається мені, з огляду на стан нашої медицини, що то вже буде пофігу, де саме це сталося. Бо рване на всю країну. І зачепить усіх.

А тому рецепт простий – суворе дотримання рекомендацій ВООЗ, жорстка дисципліна під час карантину, тотальний облік усіх причетних людей, постійний моніторинг їхнього стану і тривала добровільна ізоляція. 2-3 тижня, зберігати спокій, не піддаватися паніці і провокаціям. І потім забути як страшний сон, але стати сильнішими.

Щодо морального аспекту цього питання, про який вже пару днів гуде ФБ і який зараз наглядно показує світові низький рівень людяності в окремих мешканців нашої країни, то я скажу просто – гарно засвітилися темні істоти, які вирішили зіграти на страхах і недостатній освіченості інших людей. Натомість проявилися світлі люди, для яких допомога співгромадянам, що знаходяться у біді – в пріоритеті. Їх немало, і це тішить», – писав ще 18 лютого Денис Милий.

І зараз буде показовим, чи є в правоохоронців бажання та намір виводити на світло «темних людей», чи «цитаделі зла» вкотре все зійде з рук.

Якщо перше, то надважливо, щоб маніпуляціями не втягнули у протистояння тернополян із потенційними закликами на захист їхнього «чудового мера», якому «система мстить», скажімо, за надактивну боротьбу з запровадженням плати за транспортування газу.

Жителям міста варто розуміти, що реальної боротьби за їхні права немає. Аграрії, для прикладу, намагаючись не допустити прийняття закону про продаж землі, в Києві проводять протестні акції. Натомість зусилля Сергія Надала у його боротьбі з другою платіжкою за газ звелися до… появи його фото на білбордах, підконтрольних сайтах, відеомоніторах на зупинках та в громадському транспорті. Відстоювання інтересів тернополян насправді – міфічне, Кабмін щось не дуже боїться білбордів, понавішуваних у Тернополі. Сумнівно, що члени Кабміну взагалі про них знають. Не дуже налякаєш їжака голим задом.

Тернополянам пора це зрозуміти і не давати собою маніпулювати. Тоді, дивись, мерія почне витрачати мільйони на важливі для громади проекти, а не на самопіар Сергія Надала.