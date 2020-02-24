Як на Тернопільщині ліс рубають і тріски летять

21 лютого відбувся спільний виїзд представників обласного управління лісового господарства, лісової охорони та представників Громадськості в село Сеньків Монастириського району Тернопільської області. Про це повідомляє Світлана Безділь.

На даний час там відбувається прохідна рубка, яка розпочалася 2 січня і триватиме до 21 квітня.

На виїзді були присутні, окрім Світлани Безділь, були присутні Ірина Ванат, яка роками бореться з незаконними рубками, Юлія Мамчак, Петро Федорович з Автомайдану, депутат Андрій Кохан та інші.

Чому громадськість поїхала саме туди?

Що ж там не так?

Дуби!

✔️Надійшла інформація від небайдужих мешканців села, що вивозили дуби.

І нічого б не викликало нашої підозри в діючій рубці , якби не один цікавий факт. Люди стверджували, що цим займався попередній лісничий Коропецького лісництва, який вже на той час написав заяву на звільнення.

Причини, чому поїхали саме туди:

☑️Мета – порахувати кількість пнів, вказавши породу та діаметр щоб порівняти з даними в польовій переліковій відомості дерев дозволених в рубку на вказаній ділянці.

☑️ Після порівняння даних та факту перерахунку, що ми маємо?

Ми, маємо ШОК! – ділиться емоціями пані Світана.

❗❗❗✔️Зрізано на 18 шт ДУБІВ БІЛЬШЕ, аніж вказано в польовій переліковій відомості дерев дозволених в рубку.

✔️Зрізано на 19 шт ГРАБІВ БІЛЬШЕ (3 потім було знайдено після підписання та зафіксовано), аніж вказано в польовій переліковій відомості дерев дозволених в рубку

✔️Осика- 7 шт, Липа – 3 шт = цих дерев взагалі не було в польовій переліковій відомості дерев дозволених в рубку.

В цей раз “чорних лісорубів” не знайшли, новий лісник сказав, що дуби різали до нього, попереднім Лісничим .

На моє питання, хто ставив клейма?

Також відповів що не він.

В поліцію, про “зникнення” дубів та грабів також ніхто з працівників лісництва не повідомляв.

Тепер уявіть лише масштаби діяльності таких “хлопців”, які кидають брудну тінь на всіх лісників.

Один квартал, лише один виділ і ❗ЗРІЗАНО НА 18 дубів БІЛЬШЕ дозволеного, ще й якого діаметру від 34 – 58 см !!!

❗Зрізано на 19 грабів БІЛЬШЕ дозволеного, аналогічного діаметру

від 32 – 52 см!

Акцентую, рубка два місяці, а в наявності ще є дерева відведені в рубку, не зрізані!

А звідти “вершки”???

✔️ Велике запитання до людей чиї підписи стоять в польовій переліковій відомості дерев дозволених в рубку,

де пише – перелік ВИКОНАВ!

А саме питання пану Островському і пану Ральку : чи можуть вони пояснити, чому такі діаметри?

Хто бив клеймо і чи на всіх відводах вчиняють такі “злочини” ?

❓ Чому саме “злочин”?

Тому що, вчора я мала зустріч з свідомими та порядними людьми лісничої професії, які були ініціаторами зустрічі.

З їх слів – такі “гарні” відводи роблять не всім, а лише обраним.

Також вони розповідають , що такі послуги мають свою “ціну”.

Ці ” Хлопці” також розповіли про зустріч, яка відбулася близько тижня назад на одній дачі, і на цій неформальній зустрічі лісників (був присутнім навіть Бучацький керівник лісгоспу) обговорювали дуже багато питань. А саме – перевезення лісу, транспортні питання, про своє незадоволення поведінкою начальника обласного управління лісового господарства Яремко О. П, який “потакає активістам”, про те, як працювати далі в таких умовах, що робити з активістами 🤔 …

Олег Павлович, щиро радію, що у Вас є свідомі та порядні хлопці Лісники, які хочуть чесно працювати, які не хочуть брати участь у “війнах” з активістами на які їх підбурюють. У Вас є свідомий, професійний кадровий потенціал в Монастириському районі, і вони в більшості.

Ми, всі присутні, які брали участь в комісії 21.02.2020 року, вдячні Начальнику Обласного управління лісового господарства Яремко О. П за створення комісії, миттєве реагування та співпрацю з громадськістю). Олег Павлович неодноразово акцентував на нарадах в лісгоспах про особисте реагування та прозорість в роботі. Особливо імпонують слова Олега Павловича , сказані ним на нещодавній нараді в ДП Бучацькому лісгоспі у відповідь працівнику, який сказав, що активістів взагалі не потрібно пускати до лісу. – Ліс активістів такий самий, як і Ваш! Ви не маєте права не пускати їх до лісу. А у Вас, все що там робиться, має відповідати паперам! Сильно 👋 👋 👋 Чесно!

Також 23 лютого з Іриною Ванат та лісниками, поїхали до певного кварталу, де хлопці розповіли “цікаві” речі стосовно причетних до цієї вирубки. В цьому виділу також вивозили дуби.

Зафіксували, зробили фото та відео фіксацію саме в такому вигляді, як є зараз. Надали інформацію та дані, які потребують додаткового вивчення.