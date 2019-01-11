Різдвяні канікули провели на Тернопільщині діти із прифронтової зони

Школярі зі Сходу України гостювали на Тернопільщині з 4 по 9 січня. Для них організували насичену програму відпочинку. Діти відвідали історичні місцини та пам’ятки культури, ознайомились із місцевими звичаями, скуштували традиційні страви.

Діана Табальна приїхала з Рубіжного Луганської області: «Отримала незабутні враження. Гостювала на Тернопільщині у двох родинах. Обидві мені дуже сподобалися. Тому що вони надзвичайно щирі, добрі і дуже нас підтримують. Я буду мати з ними зв’язок і в подальшому».

В обласному центрі для дітей організували відпочинок і розваги у ТРЦ «Подоляни». Там вони отримали подарунки від депутатів фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Вже стала доброю традицією, що щороку, згідно з дорученням голови облдержадміністрації та в рамках програми «Схід та Захід разом», на новорічно-різдвяні свята на Тернопільщину приїжджають діти із Донецької та Луганської областей. 9 січня я мав можливість зустрітися із дітками з Луганщини. Вони кажуть, що отримали незабутні враження і хотіли би навіть довше побувати тут. Від нашої депутатської фракції ми підготували дітям символічні подарунки – це сувеніри на згадку про наше місто, аби діти пам’ятали про Тернопілля і знали, що ми на них тут завжди гостинно чекаємо», – зазначає секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

Наприкінці зустрічі діти заколядували, заспівали «Щедрик», подякували за гостинність і пообіцяли, що обов’язково приїдуть на Тернопільщину ще не один раз.