Митрополит Епіфаній освятив у Тернополі новий храм

Перебуваючи з першосвятительським візитом на Тернопільщині Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 31 травня 2023 року звершив в обласному центрі освячення новозбудованого храму на честь Вознесіння Господнього та Божественну літургію у ньому.

Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії.

Предстоятелю автокефальної Української Православної Церкви співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло, настоятель храму протоієрей Андрій Гаджала та місцеве духовенство.

За богослужінням молилися також представники місцевої влади, зокрема, міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської облради Михайло Головко.

Після прочитання Євангелія Предстоятель виголосив першосвятительське слово проповіді.

«Храм є особливим місцем для всіх християн, місцем посвяченим, адже свого часу Господь кожного буде зустрічати у ньому як добрий і люблячий Батько. Як мати чекає своїх дітей, намагаючись їх добре пригостити, так і Отець наш Небесний постійно очікує нас – очікує на наше покаяння, на те, щоб ми змінились, преобразились і стали кращими. Господь прагне спасіння кожного із нас, але багато залежить і від нас самих», – сказав Блаженнійший владика.

«Гріх, який ми чинимо повсякденно, віддаляє нас від Бога, стримуючи наші стосунки з Ним. Ми будуємо цю невидиму стіну, яка нас розділяє. І якщо ми тривалий час не приступаємо до Таїнств Покаяння і Причастя, то духовно мертвіємо. А в храмі ми можемо долучитись до Таїнств і приймаючи під виглядом хліба і вина животворчі Тіло і Кров Христові – єднатися з Ним. Також в храмі ми маємо можливість покаятися і через священника отримати прощення наших гріхів від самого Бога», – додав Його Блаженство, говорячи про важливість і значення храму в житті християнина.

Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів.

Також Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

На завершення богослужіння Митрополит Епіфаній привітав громаду зі знаменною подією, вручив єпископу Тернопільському і Теребовлянському Павлу памʼятну панагію та відзначив настоятеля храму черговою богослужбовою нагородою – правом носіння митри.