Як Сергій Притула був Дідом Морозом і вчив друзів рибалити

Перегони на санчатах «Відбиті дупи», морозний вояж на гору Захар Беркут, колядки і запальні танці з Машею Єфросініною. Ведучий Нового каналу організував традиційний відпочинок у Карпатах для великої компанії друзів

Кожного року 2 січня Сергій Притула з друзями ходить у лазню… точніше, у «Вежу Ведмежу». Очільник «Вар’яти-шоу» близько 10 років тому заснував традицію – проводити перші дні Нового року в казкових засніжених Карпатах. Цього разу зібралася велика компанія, майже чотири десятки людей! Причому 15 із них – діти, від малого до великого. Найменшенька відпочивальниця – півторарічна Соломія Притула. На веселих фото в соціальних мережах дописувачі впізнали кількох друзів ведучого: актора Вар’яти-шоу Віталія Тильного та Машу Єфросініну.

«10 років тому ми розпочинали цю традицію (проводити час разом між Новим Роком і Різдвом у Карпатах) із 4-х сімей друзів і невеликого будиночку в Карпатах. Цьогоріч нас було 39 людей, ми зайняли 55% готелю, і 70% дорослих приходились одне одному кумами;). Форель ловилася, на лижах/бордах/снігоходах возилися, у лазні парилися, за кубок «Відбита дупа 2019» боролися;). Гори, хороша погода та найкраща компанія – ось запорука чудового настрою, з яким ми приїхали до мами в Збараж на Різдво!» – написав ведучий Нового каналу на своїй офіційній сторінці у Facebook.

А ми знаємо, як все це було в подробицях, і поспішаємо поділитися з вами! Насамперед після приїзду в затишний карпатський готель галаслива компанія зібралася у барі, куди ведучий покликав колоритних музик. Кожна сім’я готувала номер для Діда Мороза, щоб усі діти отримали подарунки. Хто став добрим чарівником для найменшеньких, здогадатися нескладно.

«Наш козырный Дед Мороз с голосом @siriy_ua раздавал подарки только за творческий номер! Он же не знал, что мы можем подготовить хоть сто номеров – они все равно все будут одинаковые, потому что музыкальное сопровождение у нас беспощадно бессменное 😫», – ділилася емоціями Маша Єфросініна у своєму Instagram. Її син Олександр станцював з усією родиною під свій улюблених хіт ESTRADARADA «Вите надо выйти».

Отримавши подарунки, діти і дорослі організувалися у дружний хор і співали, поки не переспівали всі існуючі українські колядки та пісні. Наступного дня Притула організував катання на снігоходах по чарівним карпатським горам, вкритим пухнастими заметами. Найвідважніші – Притула з дружиною Катею і Маша Єфросініна – підкорили на снігоходах гору Захар Беркут. Але й на цьому програма, ретельно продумана Притулою для друзів, не закінчилася. Ведучий і компанія боролися за кубок у перегонах на санчатах «Відбиті дупи», ловили форель, обідали дуже смачною юшкою з улову, парилися в лазні й загартовувалися, пірнаючи у басейн із крижаною водою. Добре бути друзями Притули. Після такого мегакрутого перезавантаження жодні робочі будні, дедлайни та мільйони завдань не страшні!