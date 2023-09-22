Сергій Надал і Ко під час війни хоче витратити 2,5 млн. грн на в’їзні знаки

Відповідний скрін з Прозорро опублікувала в мережі Фейсбук Катерина Кондратюк.

А памʼятаєте, хтось створив мем про вʼїзний знак «Тернопіль хабарна столиця України». То не робіть більше так, бо вам то ха-ха, а комусь бізнес ідея і мінус 2,5 млн грн з бюджету міста на нові вʼїзні знаки

Нагадаємо, мало не щодня в області і, зокрема, саме у Файному місті викривають на хабарництві різних посадовців та чиновників. А ще тернополян турбує, що місцева влада, чи не найменше в країні виділяє коштів на військо – лише 1,9% бюджету. Хоча тернопільський бюджет отримав 441, 484 млн. податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців за 8 місяців 2023 року.