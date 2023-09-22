У Чорткові в металевому вагончику згорів чоловік

21 вересня о 18:28 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу окремо розташованого металевого вагончика, що виникла в м. Чортків. На виклик негайно вирушив черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки професійним діям рятувальників о 18:35 пожежу було локалізовано на площі 20 м.кв, а о 19:07 – ліквідовано. Під час гасіння врятовано житлову будівлю. На місці події виявлено обгоріле тіло.

Причина виникнення пожежі та обставини загибелі встановлюються.

Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 20 та зазнали травмування 26 людей. Намагаючись уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми закликаємо всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки, перевіряти електропроводку, уникати використання вогню без необхідності та завжди бути пильними щодо можливих загроз. Будьте уважними та обережними, але ніколи не панікуйте.

Пам’ятайте, краще попередити пожежу, ніж долати її наслідки!