СБУ: фсб руками неповнолітніх українців «мінує» адмінбудівлі та школи



З початку року Служба безпеки зафіксувала більше 2 тисяч анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень тощо. Частина з них — справа рук українських неповнолітніх, яких використали спецслужби рф. Вони вербують дітей Вконтактє та на геймерських платформах, пропонують легкі гроші або шантажують.



Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні повідомили про «мінування» ОВА та міського ТРЦ. За таке закон передбачає 8 років за гратами. Щодо неповнолітніх — то покарання очікує на їхніх батьків чи опікунів.

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