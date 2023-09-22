19:00 | 22.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

СБУ: фсб руками неповнолітніх українців «мінує» адмінбудівлі та школи

Redaktor 0 Views Прокоментуй!


З початку року Служба безпеки зафіксувала більше 2 тисяч анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень тощо. Частина з них — справа рук українських неповнолітніх, яких використали спецслужби рф. Вони вербують дітей Вконтактє та на геймерських платформах, пропонують легкі гроші або шантажують.

Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні повідомили про «мінування» ОВА та міського ТРЦ. За таке закон передбачає 8 років за гратами. Щодо неповнолітніх — то покарання очікує на їхніх батьків чи опікунів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *