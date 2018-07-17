До 20 липня, – тернополян знову лякають холодною водою

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” інформує Споживачів послуги з централізованого постачання гарячої води про те, що НАК “Нафтогаз України” офіційно підтвердив виділення природного газу для потреб підприємства до 20 липня 2018 року.

У зв’язку з цим КП повідомляє про можливе припинення з 20.07.2018 року надання Споживачам послуги з централізованого постачання гарячої води.

Заборгованість Споживачів перед КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” на сьогоднішній день складає близько 48,8 млн. грн., що унеможливлює подальші закупівлі природного газу.

КП проситьо вчасно оплачувати рахунки за надані послуги та терміново погасити наявну заборгованість.