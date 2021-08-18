Шукаєте роботу чи працівника? Скористайтеся інтерактивною картою вакансій Тернопільщини

Інтерактивна карта вакансій Тернопільської області з використанням Google maps – зручний мобільний сервіс, яким у будь-який час можна скористатися за допомогою гаджетів чи комп’ютера.

Шукаєте роботу? По карті Ви зможете отримати оперативну інформацію про кожну з актуальних вакансій у регіоні: вимоги до кандидата, обов’язки, зарплату, відстань від Вашого дому до майбутнього місця роботи, а також контакти рекрутера, який проконсультує щодо працевлаштування за обраною вакансією.

Для цього необхідно лише зайти в Інтернет за посиланням: https://bit.ly/3gwHT32

Шукаєте працівників? Рекрутери місцевого підрозділу Тернопільської обласної служби зайнятості чи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 22-02-01) розмістять Ваші пропозиції роботи на інтерактивній карті вакансій.

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