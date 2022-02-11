Холодильный шкаф-витрина – как правильно выбирать

Продукты питания являются товаром первой необходимости. Поэтому пользуются неизменным спросом. Однако требуются специальные условия для хранения. Ко всему, товар привлекает покупателей, когда его хорошо видно. Решить обе задачи можно, если приобрести холодильный шкаф-витрину.

Существующие типы

Выбрать правильно оборудование для хранения и продажи продуктов питания можно тогда, когда уже существует ответ на вопросы о его предназначении, объеме будущих нагрузок и особенностях конструкции. Внешне холодильный шкаф напоминает бытовой холодильник, но отличается большим объемом и функциональностью. С его помощью можно замораживать, размораживать продукты и поддерживать определенный режим работы. Обычно данные агрегаты классифицируются за:

особенностями конструкции,

внешним видом,

размерами,

температурным диапазоном.

К примеру, холодильный шкаф может иметь прозрачную дверь или глухую, встраиваться в общую витрину или стоять отдельно, быть очень вместительным или небольшого размера. Также обладать возможностью глубокой заморозки или поддерживать определенный температурный режим. Заказать подобное оборудование и паллетные стеллажи можно на сайте компании art-trade.com.ua.

Общие советы по выбору

Во время покупки холодильных установок, необходимо учитывать следующие нюансы:

Если холодильный шкаф предназначается для кухни, где интенсивно двигаются работники, следует выбирать эргономичные модели без выступающих ручек.

У оборудования, имеющего специальные индикаторы проще определять причины поломок или сбоя в работе.

Дополнительные опции, такие как таймер или саморазморозка являются очень полезными.

Что касается материала корпуса, то каждый из них имеет свои положительные стороны, например, изделия из окрашенного железа – более эргономичные, а из нержавейки – долговечные.

Помимо оборудования важную роль играют также контейнеры для хранения пищевых продуктов. Эксперты считают, что оптимальным вариантом являются изделия из нержавеющей стали. Они прочные и легко поддаются обработке. Также можно использовать более бюджетный вариант – контейнеры из полипропилена.

Используя холодильный шкаф, нужно следовать правилам хранения продуктов. Отделять те, что имеют стойкий запах от тех, которые его легко впитывают.

Холодильный шкаф для торговой точки выбрать не так уж сложно, важно заранее подумать о том, какие объемы предстоит хранить и какой температурный режим для этого необходим.