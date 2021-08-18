На Тернопільщині через службове підроблення судитимуть поліцейського

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого поліції, який вніс неправдиві відомості у протокол огляду місця події щодо участі понятих в слідчій дії. Вказане призвело до визнання судом процесуального документа та експертиз недопустими доказами, внаслідок чого виправдано обвинуваченого у злочині.