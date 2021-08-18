14:40 | 18.08.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині через службове підроблення судитимуть поліцейського

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Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого поліції, який вніс неправдиві відомості у протокол огляду місця події щодо участі понятих в слідчій  дії. Вказане призвело до визнання судом процесуального документа та експертиз  недопустими доказами, внаслідок чого виправдано обвинуваченого у злочині.

Завершено розслідування за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), що здійснювали слідчі третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

 

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