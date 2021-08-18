Обменник валют или банк: куда идти менять деньги?

Когда возникает необходимость поменять деньги, появляется проблема выбора финансового учреждения, где лучше это сделать. В Кривом Роге достаточно филиалов и банков, и обменников. Об обмене денег у частных лиц даже не может быть и речи, так как такие валютные операции незаконны и небезопасны.

Особенности обмена денег в банке

Любое отделение банка осуществляет операцию обмена валют. Для этого необязательно быть клиентом определенного банковского учреждения.

Заинтересованные люди могут посмотреть курс валют в разных отделениях в интернете. При желании можно легко найти банки, в которых выгоднее обменять деньги. Для этого нужно воспользоваться онлайн-сервисами, которые сравнивают валютные курсы разных учреждений.

Клиенты, намеревающиеся обменять деньги в банке, могут столкнуться с рядом неудобств:

нужно подстраиваться под график отделения;

при необходимости обменять крупную сумму денег потребуют документы удостоверяющие личность, прописку, ИНН;

менее выгодный курс, чем в обменнике.

Плюсы обменников

Нацбанк регулирует деятельность пунктов обмена валют на территории Украины, поэтому совершать финансовые операции в них так же надежно, как и в банке.

Плюсы обращения в обменник в том, что здесь клиенты не столкнутся с теми неудобствами, которые могут возникнуть при обращении в банк:

большинство филиалов все еще работают, когда банковские отделения уже закрыты;

финансовые операции осуществляются конфиденциально, поэтому какую сумму вы бы ни собирались менять, документы не понадобятся;

поскольку на финансовые компании, в отличие от банков, не распространяются требования по соблюдению валютной позиции, курс в обменнике выгоднее.

Где лучше менять деньги?

Лучше всего менять деньги в крупных сетях обменников — это и надежно, и выгодно, и удобно. Некоторые из них предлагают дополнительные услуги, которые будут полезны клиенту.

Сеть обменных пунктов «Кит групп», к примеру, не только гарантирует конфиденциальную и безопасную сделку, но и предлагает наиболее выгодный обмен долларов, рублей, гривен, самый актуальный курс евро в Кривом Роге, обмен редких валют и прием ветхих купюр. По желанию клиент может воспользоваться услугой инкассации или даже “заморозить курс” на час. Для этого достаточно всего лишь оставить заявку на сайте: https://obmenkr.com.ua/. Обратная связь не заставит долго ждать, потому что клиентская поддержка работает 24/7.