На Тернопільщині чоловік підтримував російську агресію, що навіть його сім’я про це не здогадувалася

Службою безпеки України завершено досудове розслідування щодо жителя Тернопільщини, який активно поширював у соціальних мережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію рф.

Слідством встановлено, що 52-річкий уродженець Підмосков’я систематично розповсюджував у мережі Інтернет пропагандистські матеріали, які обґрунтовували правомірність збройного нападу рф на Україну та звеличували воєнні злочини армії агресора.

Обвинувачений протягом багатьох років проживав у одному із селищ Тернопільського району та не виказував оточуючим жодних ознак своєї нетерпимості до українців. Однак, після повномасштабного військового вторгнення загарбників у нашу державу він почав активно поширювати наративи російських пропагандистів.

Протиправні дії агітатор вчиняв умисно з політико-ідеологічних мотивів, які протягом багатьох років приховував навіть від членів своєї сім’ї.





«Думаю когда наши начнут гнать бандеровцев с востока сюда вот тогда тут начнется жесть. Эти отморозки никого не жалеют. Как то вот так. Жена и дочь поддерживают своих. Мозг промыт, думают, что русские воюют с народом и не удивительно они смотрят новости свои», – так описував пропагандист власне бачення ситуації на Тернопіллі своїм «однодумцям» в рф.

Проросійський агітатор обвинувачується за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.