Пісня, з якою тернопільський гурт буде виступати на Нацвідборі Євробачення-2020

Гурт TVORCHI з Тернополя представив пісню, з якою виступить в українському національному відборі на Євробачення-2020.

Дует молодих музикантів – українця Андрія Гріцулюка і нігерійця Джеффрі Кенні – опублікували пісню, з якою будуть боротися за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020 у Нідерландах.

Конкурсна пісня групи називається Bonfire. «Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Є ще час визнати помилки і все змінити», – написав гурт, представляючи пісню.

TVORCHI виступить у другому півфіналі нацвідбору, який відбудеться в суботу, 15 лютого. Порядковий номер їхнього виступу – восьмий.

Станом на 31 січня свої пісні представили 11 учасників національного відбору. Всього в національному відборі братиме участь 16 виконавців. Ім’я артиста, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Роттердамі 12 – 16 травня, стане відомо 22 лютого.