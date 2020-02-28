Спецоперація імені Портнова-Шарія. Як розганяли паніку в Нових Санжарах, і хто за цим стоїть

“Ми також перевіряємо інформацію щодо того, що елементи цієї паніки були штучно створені, — заповнив незручну паузу в розмові радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. — З часом ми повідомимо суспільству, хто за цим стоїть”.

Навіть через кілька днів після овіяної скандалами операції з доправлення українців із Китаю урядовці не можуть простою мовою пояснити логіку своїх дій.



— Для чого 20 лютого в Нові Санжари приїхало так багато бронетехніки? — я ставлю Варченку запитання, яке серйозно хвилювало жителів Полтавщини.



— У нас є закон “Про національну поліцію” та ЗУ “Про Національну гвардію України”… Почитайте. Там все написано, — монотонно бубонить він.



— Яку саме статтю ви маєте на увазі?



— Візьміть і почитайте, — стандартна відмовка.



— Ви можете доступною (!) мовою пояснити, чому бронетехніка 20 лютого була на вулицях?



— Звичайно, можу. Коли є якась конфліктна ситуація, чи коли ви берете участь у масових заходах, а навпроти вас стоять люди, які мають іншу думку, завданням наших правоохоронних органів є стати між цими людьми і не допустили, щоб вони били один одного, знищували один одного.



Все одно незрозуміло. Адже, за логікою Варченка, військова техніка з’явилася через те, що на вулиці вийшли люди з радикально різними поглядами, і між ними могли статися сутички. Але 19 та 20 лютого активісти мали єдину (!) мету — не допустити заїзду в медцентр “Нові Санжари” автобусів із прибулими з Китаю туристами.



Аналогічну з активістами позицію офіційно висловили депутати Новосанжарської селищної ради, аргументувавши її тим, що “в Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнанням та препаратами і не готова надавати повноцінну медичну допомогу для лікування хворих на коронавірус” (аналогічну позицію висловлювали й місцеві керівники в Микулинцях на Тернопільщині, де теж були протести проти можливого розміщення евакуйованих).



Голова Новосанжарської районної ради Геннадій Супрун 20 лютого вийшов до людей, підкресливши, що не розуміє дій високопосадовців: “Під самим парканом медичного центру є два багатоповерхових житлових будинки, в яких проживає більше 160 людей. Чому про них не подумали? Чому в Китаї за тиждень збудували нову лікарню? Бо там хоч трошки думають про людей”.

Надмірну емоційність Супруна можна зрозуміти: протягом доби напередодні приїзду евакуйованих із Китаю Полтавщина перебувала в інформаційному вакуумі, який стрімко наповнювався чутками та лякалками.



Навіть голова Новосанжарської селищної ради Інна Коба дізналася про майбутній приїзд “інфікованих коронавірусом китайців” о десятій вечора 19 лютого — але не з офіційних джерел, а з інтернету.