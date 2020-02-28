Тернопільщина розпочинає процес закупівлі спецодягу, медикаментів та обладнання, необхідних для прийняття пацієнтів з підозрою на коронавірус

Попри те, що в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку вірусу, Тернопільщина розпочинає процес закупівлі засобів, спецодягу, медикаментів та обладнання, необхідних для прийняття пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Голова обласної ради Віктор Овчарук провів зустріч із керівником Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Оксаною Чайчук, головним спеціалістом-терапевтом управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Ларисою Матюк та керівником регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадимом Рудиком. Під час наради було сформовано список засобів, якими необхідно забезпечити заклади Тернополя, що прийматимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус.