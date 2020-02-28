Wizzair відміняє багато рейсів в Італію!

Про це повідомляє тернополянин Олег Кошла.

Отже повністю зникла можливість придбати квитки з багатьох міст Польщі до Турину та Болоньї, з 7 березня і до квітня до: Мілану, Верони, Барі, Неаполя, Риму та на Сицилію. Також з багатьох інших країн скорочено кількість рейсів до Італії до 1-го на тиждень. Це пов’язують з епідемією вірусу COVID19 та величезною кількістю відміни квитків.

Що робити, якщо ваш рейс відмінили? Ви можете змінити ваші квитки на інші напрямки, або інші дати. Або повернути на Wizz рахунок 120% коштів оплачених за квиток.