15:30 | 10.10.2019
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Компанія “Креатор-Буд”  взяла участь у студентському Форумі нових можливостей

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У Тернополі відбувся Форум нових можливостей, організований юридичним факультетом Тернопільського Національного економічного університету. В рамках заходу студенти  юридичного факультету презентували роботи інноваційних практико-орієнтованих дискусійних платформ від роботодавців Тернополя.  Девелоперська компанія Креатор-Буд  взяла участь у студентському форумі  юридичного факультету, де  студенти та абітурієнти вишу мали можливість поспілкуватись та отримати фахову консультацію щодо стажування чи працевлаштування в компаніях та  підприємствах області.  Нові та креативні можливості в обличчях молодих юристів  побачили і працівники компанії Креатор-Буд.

Майстер-класи, ярмарка вакансій, воркшопи , тренінги , молодіжні турніри,  об’єднали на кілька годин сотні студентів, абітурієнтів, викладачів та роботодавців Тернопільщини. В рамках заходу комерційними  стипендіями були нагороджені кращі студенти юридичного факультету.  Іменну стипендію від генерального директора компанії Креатор-Буд , в минулому – випускника юридичного факультету ТНЕУ, а сьогодні  керівника однієї з кращих будівельних компанії  України  Ігоря Гуди, отримала  студентка 3-го курсу  економічного університету Вікторія Горошко.

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