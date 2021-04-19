Агробізнес відмовив Динамо в додаткових квитках на кубковий матч у Тернополі

Не більше 100 уболівальників “біло-синіх” зможуть відвідати поєдинок.

В рамках матчу 1/2 фіналу Кубка України “Динамо” зустрінеться з “Агробізнесом”, в середу, 21 квітня, на міському стадіоні в Тернополі. Початок гри – о 16:00.

Як раніше повідомлялося, поєдинок пройде в присутності обмеженої кількості глядачів.

У зв’язку з карантином кількість квитків, які “Агробізнес” виділяє для реалізації серед уболівальників гостьової команди становить 100 штук. Футбольний клуб “Динамо” Київ звернувся з проханням збільшити кількість квитків, яке буде надано для реалізації серед своїх уболівальників, але отримав негативну відповідь від ФК “Агробізнес”.

У зв’язку з тим, що кількість заявок, які прийшли на електронну пошту dynamo-fan@ukr.net перевищує квоту, повторний лист-підтвердження для отримання цих ста квитків буде відправлено тим, хто подав заявки першими.

Нагадуємо, що для уболівальників “Динамо” квитки будуть безкоштовними. Отримати квиток можна буде безпосередньо за півтори години до початку матчу перед входом в гостьовий сектор відповідно до списку, сформованим відповідно до поданих заявок. При собі необхідно мати при собі посвідчення особи, за яким можна буде отримати один квиток.