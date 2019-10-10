Список будинків Тернополя, у яких можна відключитися від централізованого опалення
Попередня інформація, про перелік багатоквартирних будинків, у яких більше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП
Перелік далі уточнюється
адреса
зангальна кількість приміщень
кількість приміщень з ЦО та/або ЦГВП
% від’єднаних
|вул. Багата,9
16
5
69%
|просп. Степана Бандери,106
125
57
54%
|вул. Бенцаля,2
12
4
67%
|вул. Бережанська,47
127
62
51%
|вул. Білецька,16
46
18
61%
|вул. Броварна,14
37
18
51%
|вул. С. Будного,22
72
35
51%
|вул. С. Будного,30
105
40
62%
|вул. С. Будного,32
116
29
75%
|вул. Валова,6
5
2
60%
|вул. Гетьмана І. Виговського,12
20
7
65%
|вул. Гетьмана І. Виговського,8
33
16
52%
|вул. Ю. Гагаріна,4
4
1
75%
|вул. Ю. Гагаріна,5
19
2
89%
|вул. Глиняна,1
20
8
60%
|вул. О. Довженка,9
91
42
54%
|вул. Гетьмана П. Дорошенка,8
52
24
54%
|просп. Злуки,1
57
6
89%
|вул. Камінна,6
21
10
52%
|вул. Козацька,15
47
5
89%
|вул. І. Котляревського,39а
35
15
57%
|вул. Листопадова,1
59
25
58%
|вул. Листопадова,3а
5
2
60%
|вул. Лучаківського,11
74
25
66%
|вул. Лучаківського,2
60
29
52%
|вул. Микулинецька,109
30
8
73%
|вул. Микулинецька,111
24
11
54%
|вул. Микулинецька,113
60
6
90%
|вул. Микулинецька-бічна,2
42
13
69%
|вул. Новий Світ-бічна,10
8
3
63%
|вул. Над Ставом,6
15
1
93%
|вул. Князя Острозького,18
45
10
78%
|вул. Князя Острозького,22
4
1
75%
|вул. М. Рудницького,1
7
3
57%
|вул. Руська,15
25
7
72%
|вул. Руська,18
55
26
53%
|вул. Руська,20
40
18
55%
|вул. Руська,33
15
7
53%
|вул. Руська,43
12
5
58%
|вул. Гетьмана Сагайдачного,13
13
5
62%
|вул. Гетьмана Сагайдачного,2
19
9
53%
|вул. Д. Січинського,4
12
1
92%
|вул. Смакули,1
180
83
54%
|вул. Старий Ринок,2
24
6
75%
|вул. Стрімка,7
40
19
53%
|вул. Генерала М. Тарнавського,8
90
43
52%
|вул. Тролейбусна,2а
39
19
51%
|вул. Фабрична,3
100
28
72%
|вул. І. Франка,13
6
2
67%
|вул. І. Франка,6
10
3
70%
|вул. В’ячеслава Чорновола,2
24
9
63%
|б-р Тараса Шевченка,18
13
5
62%
|б-р Тараса Шевченка,4
30
14
53%
|вул. Назарія Яремчука,27
51
7
86%
|вул. В. Ярмуша,4
10
3
70%
|вул. В. Ярмуша,5
60
23
62%
Інформація Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради