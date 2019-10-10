Список будинків Тернополя, у яких можна відключитися від централізованого опалення

Попередня інформація, про перелік багатоквартирних будинків, у яких більше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП

Перелік далі уточнюється

адреса зангальна кількість приміщень кількість приміщень з ЦО та/або ЦГВП % від’єднаних вул. Багата,9 16 5 69% просп. Степана Бандери,106 125 57 54% вул. Бенцаля,2 12 4 67% вул. Бережанська,47 127 62 51% вул. Білецька,16 46 18 61% вул. Броварна,14 37 18 51% вул. С. Будного,22 72 35 51% вул. С. Будного,30 105 40 62% вул. С. Будного,32 116 29 75% вул. Валова,6 5 2 60% вул. Гетьмана І. Виговського,12 20 7 65% вул. Гетьмана І. Виговського,8 33 16 52% вул. Ю. Гагаріна,4 4 1 75% вул. Ю. Гагаріна,5 19 2 89% вул. Глиняна,1 20 8 60% вул. О. Довженка,9 91 42 54% вул. Гетьмана П. Дорошенка,8 52 24 54% просп. Злуки,1 57 6 89% вул. Камінна,6 21 10 52% вул. Козацька,15 47 5 89% вул. І. Котляревського,39а 35 15 57% вул. Листопадова,1 59 25 58% вул. Листопадова,3а 5 2 60% вул. Лучаківського,11 74 25 66% вул. Лучаківського,2 60 29 52% вул. Микулинецька,109 30 8 73% вул. Микулинецька,111 24 11 54% вул. Микулинецька,113 60 6 90% вул. Микулинецька-бічна,2 42 13 69% вул. Новий Світ-бічна,10 8 3 63% вул. Над Ставом,6 15 1 93% вул. Князя Острозького,18 45 10 78% вул. Князя Острозького,22 4 1 75% вул. М. Рудницького,1 7 3 57% вул. Руська,15 25 7 72% вул. Руська,18 55 26 53% вул. Руська,20 40 18 55% вул. Руська,33 15 7 53% вул. Руська,43 12 5 58% вул. Гетьмана Сагайдачного,13 13 5 62% вул. Гетьмана Сагайдачного,2 19 9 53% вул. Д. Січинського,4 12 1 92% вул. Смакули,1 180 83 54% вул. Старий Ринок,2 24 6 75% вул. Стрімка,7 40 19 53% вул. Генерала М. Тарнавського,8 90 43 52% вул. Тролейбусна,2а 39 19 51% вул. Фабрична,3 100 28 72% вул. І. Франка,13 6 2 67% вул. І. Франка,6 10 3 70% вул. В’ячеслава Чорновола,2 24 9 63% б-р Тараса Шевченка,18 13 5 62% б-р Тараса Шевченка,4 30 14 53% вул. Назарія Яремчука,27 51 7 86% вул. В. Ярмуша,4 10 3 70% вул. В. Ярмуша,5 60 23 62%

Інформація Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради