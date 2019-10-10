15:36 | 10.10.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Список будинків Тернополя, у яких можна відключитися від централізованого опалення

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Попередня інформація, про перелік багатоквартирних будинків, у яких більше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП

 Перелік далі уточнюється

адреса

зангальна кількість приміщень

кількість приміщень з ЦО та/або ЦГВП

% від’єднаних

вул. Багата,9

16

5

69%

просп. Степана Бандери,106

125

57

54%

вул. Бенцаля,2

12

4

67%

вул. Бережанська,47

127

62

51%

вул. Білецька,16

46

18

61%

вул. Броварна,14

37

18

51%

вул. С. Будного,22

72

35

51%

вул. С. Будного,30

105

40

62%

вул. С. Будного,32

116

29

75%

вул. Валова,6

5

2

60%

вул. Гетьмана І. Виговського,12

20

7

65%

вул. Гетьмана І. Виговського,8

33

16

52%

вул. Ю. Гагаріна,4

4

1

75%

вул. Ю. Гагаріна,5

19

2

89%

вул. Глиняна,1

20

8

60%

вул. О. Довженка,9

91

42

54%

вул. Гетьмана П. Дорошенка,8

52

24

54%

просп. Злуки,1

57

6

89%

вул. Камінна,6

21

10

52%

вул. Козацька,15

47

5

89%

вул. І. Котляревського,39а

35

15

57%

вул. Листопадова,1

59

25

58%

вул. Листопадова,3а

5

2

60%

вул. Лучаківського,11

74

25

66%

вул. Лучаківського,2

60

29

52%

вул. Микулинецька,109

30

8

73%

вул. Микулинецька,111

24

11

54%

вул. Микулинецька,113

60

6

90%

вул. Микулинецька-бічна,2

42

13

69%

вул. Новий Світ-бічна,10

8

3

63%

вул. Над Ставом,6

15

1

93%

вул. Князя Острозького,18

45

10

78%

вул. Князя Острозького,22

4

1

75%

вул. М. Рудницького,1

7

3

57%

вул. Руська,15

25

7

72%

вул. Руська,18

55

26

53%

вул. Руська,20

40

18

55%

вул. Руська,33

15

7

53%

вул. Руська,43

12

5

58%

вул. Гетьмана Сагайдачного,13

13

5

62%

вул. Гетьмана Сагайдачного,2

19

9

53%

вул. Д. Січинського,4

12

1

92%

вул. Смакули,1

180

83

54%

вул. Старий Ринок,2

24

6

75%

вул. Стрімка,7

40

19

53%

вул. Генерала М. Тарнавського,8

90

43

52%

вул. Тролейбусна,2а

39

19

51%

вул. Фабрична,3

100

28

72%

вул. І. Франка,13

6

2

67%

вул. І. Франка,6

10

3

70%

вул. В’ячеслава Чорновола,2

24

9

63%

б-р Тараса Шевченка,18

13

5

62%

б-р Тараса Шевченка,4

30

14

53%

вул. Назарія Яремчука,27

51

7

86%

вул. В. Ярмуша,4

10

3

70%

вул. В. Ярмуша,5

60

23

62%

    

Інформація Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради

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