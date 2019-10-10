У Тернополі пройдуть англомовні Дні Канади з відомим канадським вчителем Тарасом Малюжинським
Із 15 по 18 жовтня в бібліотеці пройдуть англомовні Дні Канади з відомим канадським вчителем Тарасом Малюжинським.
Пан Тарас розповідатиме про культуру і традиції Канади, освіту і навчання, відомих особистостей, дозвілля.
Щодня відбуватимуться дві сесії:
для 1-ї групи слухачів – о 12:00
для 2-ї групи слухачів – о 17:00.
Кількість слухачів у групі обмежена – 45 осіб.
Заняття розраховані на вікову аудиторію 14+ із середнім та вище середнього рівнями знань англійської мови (перекладу на українську не буде).
Обов’язкова умова для участі – наявність читацького квитка на 2019 рік.
Приєднуйтесь до занять та покращуйте власну англійську з носієм мови!