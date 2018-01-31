Теребовлянець Славко – сьогодні у “МастерШЕФ”

31 січня о 20:00 відбудеться прем’єра кулінарного шоу “МастерШеф”. У цьому сезоні на глядача чекає цікаве нововведення: у проекті братимуть участь підлітки – хлопці та дівчата від 14 до 17 років. Вони такі різні: емоційні, романтичні, збентежені та полохливі, але при цьому талановиті та цілеспрямовані… У першому випуску ми дізнаємося про всі подробиці кастингу, про претендентів на участь у шоу і про те, які ж страви припадуть до смаку суддям.

У числі учасників – Славко Верхоляк із Острівця, депутат Теребовлянської молодіжної міської ради, учасник гумор-шоу “Трембовлянський формат”, студент І курсу ТВУК спеціальність “Народна художня творчість”, спеціалізація “Видовищно-театралізовані заходи”, – пише сайт Теребовлі.

На шоу наш Славко отримав кличку “полохливий”, бо сильно нервував на зйомках.



Його друзі розповідають, що навчився готувати Славік сам удома. Попри те, що йому неабияк смачно вдавалося готувати щоденні страви, хлопець перекладав із французької різноманітні цікаві рецепти і готував.

Підтримаймо земляка. Не забувайте, перший випуск уже сьогодні о 20.00 на каналі СТБ.