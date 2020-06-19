Іван Сороколіт про наступні півроку маніпуляцій та підкупу тернополян



Останні кілька тижнів діючий міський голова Тернополя Сергій Надал, який без того постійно присутній в місцевому інформаційному просторі, помітно активізувався. З’явилось ще більше білбордів, ще більше інформаційних приводів, ще більше ефірів на телебаченні й радіо, ще більше публікацій в електронних ЗМІ, ще більше дописів в Фейсбук.

Це означає, що він розпочав виборчу кампанію, причому високовартісну (з орієнтовним щомісячним бюджетом близько 1 млн. грн., левова частина якого сплачується з міської казни – грошей громади).



Чому такий ранній та недешевий старт, якщо день голосування аж наприкінці жовтня?



Причини дві:

1) надто невтішні результати справжніх соціологічних досліджень;

2) це тактика захисту від ймовірних кримінальних переслідувань з боку нової центральної влади, з якою «безальтернативному» очільнику Тернополя не вдається налагодити «потрібний діалог».



А тепер до основної причини написати про рік «найщирішої» любові до тернополян.



Отож, що ми маємо:



НА ДЕСЯТИЙ (ДЕСЯТИЙ!!!) РІК ПОВНОТИ ВЛАДИ в Тернополі міський голова Сергій Надал поводить себе так, ніби до цього містом керував хтось інший.



Очільник міста НАРЕШТІ:

1. Побачив проблеми в транспорті і взявся за їх вирішення. Навіть починають закуплятись нові автобуси.

2. Побачив проблеми в освіті. Кажуть, для «першачків» електронні черги обіцяють стати чесними.

3. Побачив проблеми в медицині. «Сервіс та безкоштовність» медицини прогресує, але зовсім не в тому напрямку. Комунальна галузь охорони здоров’я міста в незадовільному стані. Після десятиліття «реформ» заявляємо, що взагалі не готові захищатись від коронавірусу.

4. Побачив, що 10 років ремонтів доріг, вулиць та будинків ніяк не завершаться. Титульні списки ремонтів все довші і довші, але без грошей. Влада обіцяє, що ось-ось. Ще рік-два і точно відремонтує. А вже пора ремонтувати те, з чого починали.

5. Побачив, що з опаленням домівок щось не так. Модернові «торф’яні» котельні та багатомільйонні європейські кредити на виході не дають обіцяних якості і низьких тарифів на тепло.

6. Побачив, що сміття як возилось в Малашівці – так і возиться. Проте, тепер під контролем потрібної фірми, яка в ручному режимі визначає кого за додаткову плату на звалище пускати, а кого ні. І саме час, як і 10 років тому, знову пообіцяти сміттєпереробний завод. Але тепер вже приватний і під потрібних людей.

7. Побачив, що з Гаївським мостом щось не те.

8. Побачив, що бездумно забудувавши все що можна, навіть у посередню зливу місто перетворюється на «Венецію».

9. Побачив, що в місто, виявляється, завалене сотнями МАФів-кіосків і обіцяє «безкомпромісно» їх впорядковувати.

…

100. …



Так ніби останні 10 років містом керував хтось інший.



Найближчі 5 місяців тернополян очікує справжнє інформаційне ґвалтування.

Нас наполегливо переконуватимуть, що десятилітню стратегію «хліба та видовищ» треба продовжити.



Хитрі політичні технологи та залежні засоби масової інформації запевнятимуть, що хвороб у міста зовсім немає і з освітою, медициною, теплом, водою, дорогами у нас все дуже добре.

А замість залучення хірургів, які б оперували хворобу майже відсутньої дощової каналізації, треба й далі активно відвідувати косметичні салони, де нам запропонують бруківку нових форм та милі оку фонтани.



ТОМУ: Маємо обов’язково замінити діючу неефективну владу міста. На значно якіснішу.



Разом з командою Сила Людей Тернополя, робимо для цього все можливе.

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