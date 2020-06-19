З ким одружуються на Тернопільщині

У 2019 р. в області відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 5682 шлюби. Порівняно з 2018р. кількість шлюбів збільшилася на 136 одиниць.

Майже всі шлюби (95,9%) були укладені між громадянами України. Рідше жителі області брали шлюб із громадянами інших держав. У 2019р. 200 громадянок нашої країни віддали перевагу іноземцям, а саме: 111 українок поєднали свою долю з громадянами країн Європи, 64 – з громадянами країн Азії, 20 – з громадянами країн Африки та 5 – з громадянами країн Америки.

Серед 28 громадянок інших країн, яких обрали наречені з України,

22 – громадянки країн Європи; по 3 – громадянки країни Азії та Африки.

Також в області зареєстровано 5 шлюбів між громадянами інших країн, з них 3 – між громадянами однієї країни, а саме: Гани, Нігерії і Узбекистану та 2 – між громадянами різних країн, а саме: громадяни Алжиру та Гани одружились відповідно з громадянками Польщі та Італії.