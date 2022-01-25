Українці, які зроблять бустерне щеплення, отримають ще 500 гривень «єПідтримки»

Він зазначив, що найближчим часом програму «єПідтримки» розширять на неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Окрім іншого, вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги, каже президент.

«Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія “бустеризації” стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація — це третя доза вакцини, тому в межах програми «єПідтримка” буде видано ще 500 гривень для тих громадян, які отримуватимуть третю дозу», — сказав Зеленський.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 24 січня.

Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» ㅡ це програма підтримки, за якою українці, що пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

Ці гроші можна витратити лише на визначені категорії: книжки, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, на концерти чи поїздки Україною ㅡ і в такий спосіб підтримати бізнес, який найбільше страждає через карантин. З 24 січня люди від 60 років можуть також витрачати кошти «єПідтримки» на ліки.

Гроші можуть отримати лише повністю вакциновані українці із «зеленим» COVID-сертифікатом у додатку «Дія».

Щоб отримати допомогу, треба оформити спеціальну картку в банку (онлайн чи безпосередньо в банку) та подати заявку в «Дії».

Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите — рахунок закриють. Зняти їх із картки, переказати на іншу картку чи витратити на інші категорії товарів та послуг не вийде.

Розраховуватися цими грошима можна онлайн та офлайн, але тільки в зазначених категоріях українського бізнесу.