«Свято дощу» на Тернопільщині триватиме

Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності надійшло від Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні в другій половині дня зі збереженням до кінця доби, по території Тернопільської області прогнозуються місцями значні дощі, а в окремих районах шквали 15 – 20 м/с.

На завтра ж синоптики обіцяють вже звичну для нас картину: вночі короткочасні дощі, а вдень значні дощі з грозами та градом; вітер північний, 7 – 12 м/с, вдень, під час гроз, місцями шквали 15 – 20 м/с; температура вночі 14 – 19º, вдень 21 – 26º тепла.