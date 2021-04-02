Пацієнтів з Теребовлі направляють в інші лікарні, – в області інтенсивність захворювання уже перевищує допустиму норму

В області залишається напружена ситуація із захворюваністю на коронавірус. На цьому наголосила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

Продовжує хворіти понад 7 тисяч осіб. 1549 – знаходяться на стаціонарному лікуванні, 800 хворих потребують кисневої підтримки.

«У медзаклади пацієнти поступають у важкому стані. Більшість потребує кисневої підтримки. Надзвичайно завантажені ліжка у фтизіопульмонологічному центрі, Збаразькій, Почаївській, Заліщицькій, Борщівській лікарнях. Також у Тернопільській міській лікарні № 3 та № 2 – 90% завантаженість ліжок. Нам доводиться міняти маршрутизацію пацієнтів. Наприклад, у Теребовлі 100 % завантаженості ліжок. Тому пацієнтів з Теребовлі направляють в Скалатську і Підволочиську лікарні, де є менша кількість пацієнтів», – розповідає Ольга Ярмоленко

Вікова структура захворювання – 40-50 років. Збільшилася кількість випадків інфікування серед дітей.

«Тернопільщина віднесена до «помаранчевої» зони карантину. Однак показник інтенсивності захворювання уже перевищує допустиму норму. Тому хочу звернутися до усіх. Залишайтеся вдома на вихідні! Подумайте про своє здоров’я і тих, кого ви можете інфікувати», – додає Ольга Ярмоленко.

Додамо, що на Тернопільщині продовжують вакцинувати людей від COVID-19. Щеплення уже зробили 11 898 особам. Вакцинація здійснюється 9 мобільними бригадами, діє 28 пунктів щеплення.