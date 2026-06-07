Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершив літургію під відкритим небом у Тернополі

7 червня, у першу неділю після П’ятидесятниці, коли православні віряни вшановують Всіх святих та чудотворну ікону Божої Матері «Тернопільську», Тернопіль відвідав Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Святкову Божественну літургію звершили під відкритим небом біля кафедрального храму Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Разом із Предстоятелем ПЦУ молилися митрополити, архієпископи, єпископи, духовенство Тернопільщини та інших єпархій України.

Під час богослужіння лунали молитви за українських воїнів, які боронять державу від російської агресії, за український народ, владу та за упокій душ полеглих захисників і мирних жителів.

Після читання Євангелія Митрополит Епіфаній звернувся до вірян із проповіддю. На завершення богослужіння він привітав громаду зі святом, вручив іменні хрести Предстоятеля священнослужителям Тернопільсько-Бучацької єпархії, які нещодавно відзначили ювілеї, а також нагородив духовенство та благодійників церковними відзнаками.

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон подякував Предстоятелю ПЦУ та архієреям за спільну молитву й подарував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію букет білих троянд.

Після літургії духовенство та віряни вирушили урочистою хресною ходою від храму Воздвиження Чесного Хреста Господнього до кафедрального собору Різдва Христового. Там учасники молитовно вшанували чудотворну ікону Божої Матері «Тернопільську», яка вважається покровителькою міста.

Завершилися урочистості молитвою на могилі покійного Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви Митрополита Мефодія (Кудрякова).