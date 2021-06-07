Картину Івана Марчука продали на аукціоні за майже 100 тисяч доларів

Роботу художника з Тернопільщини Івана Марчука «Золота ніч» продали за $ 96,800.

Пейзаж був написаний ще 1981 року і встановив ціновий рекорд на київському аукціоні «Золотое Сечение», який пройшов 1 червня 2021 року, пише «Marbeks».

Естімейт роботи складав $ 60,000-90,000. За твір боролося сім колекціонерів. Картина була виставлена з приватної колекції. Також це є найдорожчий лот серед українських митців, який було продано на українському аукціоні за всю історію.

Попердня найвища публічно зафіксована ціна на роботу Марчука була встановлена влітку 2020 року на тому ж аукціоні у Києві. Натюрморт «Човни цвітом поросли», 1981 було продано за $ 56,100.

«Картина Івана Марчука «Золота ніч», виконана 1981 року акрилом, в неповторній манері «пльонтанізму», у період творчого розквіту майстра.

Дана композиція за усіма критеріями є виразною та знаковою у творчості художника. На полотні зображено захід сонця над українським селом, що в’ється поруч з річкою, яка дуже нагадує за ландшафтом канівщину над Дніпром.

Також з 57 запропонованих лотів, 27 пішли з молотка у ході аукціону, ще чотири – відразу після торгів (у результаті продано 55% від загальної кількості лотів).

«Успіх аукціону я пов’язую з двома чинниками. Перший – сама колекція – її рідкість, цінність і значимість знайдених і представлених робіт на торгах. Друга – поява великої кількості нових поціновувачів мистецтва, багато хто з них все більше розглядають мистецтво як інвестицію, розуміючи, що вартість запропонованих шедеврів буде лише зростати», – зазначив співвласник аукціонного дому «Золотое Сечение» Михайло Василенко.